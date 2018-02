Sujeto confesó haber violado a 11 menores: las captaba vía Facebook y les ofrecía mascotas en adopción

Que le caiga todo el peso de la ley. Un sujeto identificado como Víctor Fernández Romero fue detenido en Chanchamayo por la Policía Nacional tras ser acusado de violación sexual a una menor de edad.



Sin embargo, tras su detención, Fernández Romero confesó haber violado a 11 menores, a quienes captaba a través de Facebook. Creaba cuentas falsas para engañarlas.



Según la Policía, Fernández Romero les ofrecía mascotas en adopción, pero todo era un engaño para abusar de ellas.



"Contactaba a las menores vía Facebook. Hacía amistad y tras un tiempo les ofrecía para que adopten a un cachorro", relató la Policía. "En su cuenta se le ha encontrado 374 cuentas bloqueadas, todas de menores edad", agregó.



Citaba a las menores en un restaurante para no levantar sospechas y luego les invitaba un jugo, al que previamente ya había agregado una pastilla. Ya dopadas las llevaba a un hospedaje, donde las golpeaba y abusaba de ellas.



El depravado sujeto tenía 6 perfiles en Facebook y buscaba a sus víctimas en Lima y la Selva Central. Luego de captarlas las bloqueaba.



Una de las menores abusadas lo denunció. Fue así que por medio de un operativo policial Fernández Romero pudo ser capturado en Chanchamayo. El padre de la menor exigió justicia para su hija.



"Pagaré mi condena y les pido perdón. Yo sé que un perdón no es suficiente", dijo el detenido.



Lo preocupante es que Fernández Romero, quien fue detenido por tenencia de droga, podría quedar en libertad si la autoridades no solicitan prisión preventiva por el delito de violación.



El depravado sujeto podría quedar en libertad. Video: Canal N