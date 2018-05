Sujeto disparó a su expareja, la dejó cuadripléjica y luego le pidió perdón por WhatsApp [FOTOS]

Un hombre cegado por los celos llegó hasta la vivienda de su exesposa y le dio cuatro disparos a quemarropa, uno de ellos le atravesó el cuello a la mujer provocando que quedara cuadriplejica. El macabro hecho sucedió al sur de Bogotá, en Colombia.

Luego de haber perpetrado el crimen, el sujeto no tuvo mejor idea que pedirle disculpas enviando un mensaje de WhatsApp a su celular.

"En el celular de mi hermana se ven unos mensajes de WhatsApp donde él le dice: "Salga perra", entonces cuando mi hermana sale, él le disparó en el estómago y el cuello", contó Andrés Poveda, hermano de la víctima, a Caracol Noticias.

La mujer de 32 años es madre de 4 niños y ahora se debate entre la vida y la muerte en el hospital La Victoria de Bogotá debido a la gravedad de sus heridas.

Al conocer el estado de salud, el hombre envió unos audios por WhatsApp donde le pide disculpas y asegura que no fue su intención dañarla de esa forma.



"Te saludo porque yo sé que no lo vas a hacer y pues realmente tienes razón y pues… o sea… lo que yo hice no tiene presentación", se escucha en el mensaje de voz conocido.

"No tiene justificación lo que hice, discúlpame. No es más lo que puedo decir, que se mejore. Cuídate, yo sé que me estás odiando y me vas a odiar, pero me gustaría verte mejor cada día, porque tú eres una persona muy inteligente. Bueno, eres media loca y sales con unas cosas raras, pero en este momento eres más inteligente que yo, yo te exigía que fueras inteligente y que no pelearas con nadie y yo no lo hice, fui muy bruto", agrega en el audio.



Las autoridades ya están detrás de los pasos del criminal que arruinó la vida de la mujer. Lamentable.