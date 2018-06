Ni una menos: sujeto golpea a conviviente con una tetera porque le reclamó dinero para pagar servicios

Por haberle reclamado que le entregue dinero para pagar los recibos de agua y luz, el portero de un colegio, Hoober Buendía (31), masacró a su conviviente Gloria Villano (38) a patadas, puñetes y hasta con una tetera, en su casa de Manchay.

“Le dije que había que pagar los servicios porque los iban a cortar. Cogí la plata y vino atrás de mí. Me agarró del cabello, me tiró al piso y me golpeó hasta con una tetera”, relató la víctima.

Tras recibir la denuncia, la policía intervino al sospechoso en el Centro de Lima.