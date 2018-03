Sujeto que pateó brutalmente a mujer en Sullana se encuentra como no habido.

¿Dónde está Javier Silva Flores? El sujeto, hijo del decano del Colegio de Abogados de Sullana, Javier Silva Coloma, que golpeó brutalmente a María Vences Silva (29) en una fiesta en Sullana, se encuentra como no habido.



El Ministerio Público pidió prisión preventiva para Javier Silva Flores por intento de feminicidio el martes, sin embargo, hasta el momento no se sabe nada sobre él.



Temen que el agresor se haya dado a la fuga, pues no asistió a la citación policial para rendir su declaración.



La titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sullana, Erika Sernaqué, hizo la solicitud ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, luego de iniciar investigación penal.



La fiscal acusó a Silva Flores de agredir brutalmente a Vences Silva, pues el examen médico legista determinó sangrado, tumefacción en cuero cabelludo y equimosis en el abdomen.



Agreden a mujer en plena fiesta de Colegio de Abogados de Piura. Video: YouTube / El Regional de Piura