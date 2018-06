Sunedu: De 145 universidades de todo el Perú, solo 42 tienen licencia para funcionar ¡el colmo!

¡Increíble! Desde el 2016, de un total de 145 universidades de todo el Perú solo 42 han obtenido la licencia de funcionamiento que otorga la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) . Según Martín Benavides, jefe de la Sunedu , hay una “evidencia clara de que las universidades no tienen la voluntad de hacerlo” .



En una entrevista para el diario Gestión, Benavides aseguró la etapa de licenciamiento culminará en mayo del 2019. “Las universidades que cumplan con las condiciones básicas continuarán operando y aquellas que no lo logren tendrán una respuesta de Sunedu que tiene que ver con la denegatoria del licenciamiento” , indicó.



Agregó que luego empezará un plan de cierre de las casas de estudio que no cumplen con las condiciones básicas de calidad. En la actualidad, hay 42 licenciadas, 10 en etapa de verificación presencial, a 35 se les ha hecho el pedido plan de adecuación, es decir, si no han cumplido etapa documentaria o presencial, y se ha emitido 54 informes de observación.



Benavides afirma que tiene ocho condiciones básicas de calidad. Para que una universidad no ofrezca garantía, tendría que tener una de estas condiciones inconclusas. La mayoría de casas de estudios no licenciadas no cuentan con infraestructura ni equipamiento adecuado, tampoco equipamiento de laboratorio, que son importantes para Ingeniería y Medicina. Además, no hay orientación de investigación adecuada y los docentes no están en el 25 % del tiempo completo.



Entre las universidades licenciadas se encuentran:



1. Universidad de Ingeniería y Tecnología

2. Pontificia Universidad Católica del Perú

3. Universidad de Lima

4. Universidad del Pacífico

5. Universidad Peruana Cayetano Heredia

6. Universidad para el Desarrollo Andino

7. Universidad de Ciencias y Artes de América Latina

8. Universidad Femenina del Sagrado Corazón

9. Universidad Ricardo Palma

10. Universidad de Piura

11. Universidad Nacional Agraria La Molina

12. Universidad Nacional Autónoma de Huanta

13. Universidad Antonio Ruiz de Montoya

14. Universidad San Martín de Porres

15. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

16. Universidad Nacional José María Arguedas de Apurímac

17. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

18. Universidad Marcelino Champagnat

19. Universidad San Ignacio de Loyola

20. Universidad Católica San Pablo de Arequipa

21. Universidad Privada del Norte

22. Universidad de Ciencias y Humanidades

23. Universidad Nacional de Ingeniería

24. Universidad Privada de Tacna

25. Universidad Andina del Cusco

26. Universidad Nacional del Altiplano

27. Universidad Católica de Santa María

28. Universidad Nacional de Moquegua

29. Universidad Nacional de Jaén

30. Universidad La Salle

31. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

32. Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa

33. Universidad Privada Antenor Orrego

34. Universidad Nacional Mayor de San Marcos

35. Universidad ESAN

36. Universidad Científica del Sur

37. Escuela de Postgrado Gerens

38. Universidad Nacional de Barranca

39. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

40. Universidad Peruana Unión

41. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

42. Universidad Jaime Bausate y Meza