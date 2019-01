Sunedu denegó licencia de funcionamiento a Universidad Marítima del Perú

En un plazo máximo de dos años, la Universidad Marítima del Perú (UMP) deberá dejar de brindar el servicio educativo, debido a que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu ) le denegó la licencia institucional.

La medida fue adoptada por la Sunedu luego de verificar que no cumple con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria. La decisión se publicó en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano

Con esta decisión, la UMP queda impedida de convocar procesos de admisión bajo cualquier modalidad y deberá ofrecer a sus estudiantes alternativas para que puedan reubicarse en otras casas de estudio.

La evaluación realizada a la UMP reveló que entre las deficiencias más graves se cuentan las relacionadas a infraestructura, irregularidades académicas relacionadas al número de horas lectivas y acceso a talleres y laboratorios, incumplimiento de procesos de selección y evaluación docente, ausencia de sistemas virtuales básicos, entre otros.

A ello, se suma la carencia de políticas y presupuesto para el desarrollo de investigación. Con la UMP ya son cinco las universidades a las que se les ha denegado la autorización, mientras que 61 han obtenido el licenciamiento en todo el país.

Principales incumplimientos

En algunos ciclos, la Sunedu detectó que el número de ingresantes por semestre superaba al número de postulantes, informó Andina.

En cuanto a infraestructura y equipamiento adecuado, se evidenció que existen cursos con horas prácticas en ingenierías que aún no cuentan con laboratorios y talleres asignados para el desarrollo de sus actividades académicas.

La UMP tiene un servicio de biblioteca implementado solo en uno de sus dos locales. Asimismo, el repositorio institucional solo poseía tres trabajos de investigación a la fecha de revisión.

Además, de detectarse que no cuenta con el porcentaje mínimo de docentes a tiempo completo exigido por la Ley Universitaria (25%), no se pudo corroborar mecanismos de mejora, transformación y actualización de competencias en su cuerpo docente, debido a que no cumple con sus propios procesos de selección y evaluación de la plana académica.

Otra observación es que la mayoría de los sistemas de información está en proceso de implementación o en fase de prueba. Estos son necesarios para la gestión económica y financiera, gestión docente y de servicios al estudiante (como la matrícula en línea y aprendizaje virtual).

Medidas a tomar

La Sunedu indicó que supervisará que la UMP informe sobre el mecanismo de continuación de estudios elegido por cada estudiante. Asimismo, deberá remitir la información sobre sus egresados, graduados y titulados en un plazo de 60 días.

Se informó también que la UMP podrá otorgar grados y títulos por un plazo máximo de 24 meses adicionales contados a partir de la fecha de cese definitivo del servicio educativo.

Los egresados que no hayan obtenido el grado o título en dicho plazo podrán solicitar su traslado, matrícula y/o convalidación de estudios en otra universidad que cuente con una carrera similar, con el objetivo de retomar los procesos de graduación y titulación correspondientes.

Cabe indicar que la Universidad Marítima del Perú es privada y funciona desde hace seis años con autorización provisional. Cuenta con una plana de 36 docentes.

Esta casa de estudios cuenta con 180 estudiantes y tiene una oferta vigente de tres programas de pregrado: Ingeniería de Navegación y Marina Mercante; Ingeniería del Transporte Marítimo y Gestión Logística Portuaria; y Derecho del Mar y Servicios Aduaneros.