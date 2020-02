El licenciamiento de la Universidad Autónoma San Francisco (UASF) fue denegado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), por el incumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) exigidas por la Ley Universitaria.

La UASF deberá cesar sus actividades en un plazo máximo de dos años, que empieza a contabilizarse a partir del próximo semestre académico, y queda impedida de recibir nuevos ingresantes, sin importar la modalidad de ingreso.

La UASF es una casa de estudios de naturaleza privada societaria, que inició sus actividades el 7 de septiembre de 2010 en la provincia y departamento de Arequipa, ofreciendo las carreras profesionales de Turismo, Hotelería y Gastronomía; Ingeniería Comercial y Financiera; Ingeniería Industrial; y Lengua, Traducción e Interpretación. Posteriormente, se suprimió esta última y se sumaron Derecho e Ingeniería Mecánica.

Según información declarada por la UASF al semestre 2019-II, ese centro de estudios tiene una población universitaria de 568 estudiantes, todos de pregrado, y 43 docentes.

Durante su procedimiento de licenciamiento, la UASF ha desistido de trece programas académicos, que conformaban la totalidad de su oferta académica nueva. Asimismo, ha sido sancionada con un total de 145.56 UIT en multas, por prestar servicio educativo de tres programas no autorizados y por convocar a proceso de admisión de un programa no autorizado.

En marzo del 2019, la Sunedu requirió a la UASF el Plan de Adecuación (PDA) debido a que no cumplía con la totalidad de indicadores requeridos para el licenciamiento. Sin embargo, el PDA presentado por dicho centro de estudio evidenció observaciones en el diseño de sus resultados.

Estas falencias eran equivalentes al 71% del total de indicadores observados. Adicionalmente, en el 29% de los indicadores planteados no se había detallado presupuesto, lo que no garantizaba que la UASF pudiera gestionar y ejecutar las acciones necesarias para cumplir las CBC.

Algunas deficiencias que la Sunedu halló en la UASF

-Sus instrumentos de planificación no garantizan el logro de los objetivos propuestos. Asimismo, se identificó que uno de los programas contaba con “áreas de formación” no reguladas y que tenía impacto en la planificación académica del programa, lo que a su vez no le da claridad al estudiante sobre la ruta a seguir.

-El Reglamento de Admisión vigente no guarda relación con su Reglamento General y sus Estatutos 2016 y 2019. A ello se suma que no se evidenció la ejecución de los proyectos del Plan de Mejora Continua de la Calidad Institucional, ni continuidad en la gestión del Instituto de Calidad en el 2019.

-La UASF no brindó información clara respecto de la titularidad del local declarado durante el procedimiento de licenciamiento institucional.

-Se constataron inconsistencias entre sus instrumentos de gestión como el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Protocolos de Seguridad de Talleres y sus Mapas de riesgos. Al no identificar los peligros y los riesgos específicos presentes en cada uno de sus talleres de enseñanza y laboratorios, no es posible diseñar los Protocolos de Seguridad correspondientes que mitiguen los riesgos y peligros propios del funcionamiento de la infraestructura, los talleres y laboratorios.

Además, la UASF no asegura el desarrollo sostenido de la actividad investigadora debido a las razones siguientes:

-La mayoría de sus líneas de investigación no fueron desarrolladas.

-El Comité de Ética no demostró cumplir con las funciones asignadas en el Código de Ética y no evidenció que salvaguarde la integridad científica de los proyectos de investigación aprobados desde su procedimiento de licenciamiento.

-No se garantiza la aplicación de las políticas de propiedad intelectual.

-No se evidenció la implementación de los mecanismos de adjudicación y monitoreo de los fondos y proyectos de investigación.

-Los instrumentos y mecanismos para la Evaluación del Desempeño Docente no se encuentran detallados. Adicionalmente, se identificaron inconsistencias en el diseño de los documentos de planificación que no permiten evaluar los procesos de capacitación docente.

-Las capacitaciones no se encuentran vinculadas con la evaluación de desempeño docente. Además, la UASF no adjuntó evidencia que permita garantizar que la evaluación del desempeño docente se realiza considerando todos los atributos evaluados.

-La UASF no garantiza la disponibilidad y continuidad, para sus estudiantes, de los servicios de salud, servicios sociales, y servicios de tutoría y psicología. Tampoco evidenció actividades deportivas, culturales y de cuidado del medio ambiente que potencien, en sus estudiantes, su desarrollo físico, articulación con su entorno local y regional, y de compromiso con el cuidado de su hábitat natural.

-Los planes de seguimiento al graduado del período 2017 – 2019 presentan inconsistencias en su diseño, no están debidamente articulados al presupuesto y no se demostró la ejecución de todas las actividades planificadas; lo que no garantiza el logro de los objetivos propuestos.

-Los convenios suscritos por la UASF no contribuyen en la inserción laboral de sus graduados. Además, no se evidenció la ejecución de las prácticas profesionales ni la ejecución de las alianzas estratégicas que conlleven a la inserción laboral de sus egresados.

-Finalmente, la UASF demostró inconsistencia en la información de los Estados Financieros y no presentó sustento técnico y premisas detalladas que permitan concluir que las cifras proyectadas sean sostenibles financieramente en el tiempo. Por ello, no se pudo corroborar su sostenibilidad financiera, indispensable para el logro y mantenimiento de las CBC.