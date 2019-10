Sunedu niega licenciamiento institucional a Universidad Privada SISE

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), informó que, mediante resolución de su Consejo Directivo, resolvió no otorgar el licenciamiento institucional a la Universidad Privada SISE S.A.C. , debido al incumplimiento de Condiciones Básicas de Calidad.

Esta universidad inició sus actividades el 25 de julio de 2012. Actualmente tiene 128 docentes, atiende a 1665 estudiantes y ofrece cinco programas de estudio de pregrado en cuatro locales, todos ubicados en Lima. A la fecha, registra 35 egresados y tres graduados.

Según la normativa vigente, la casa de estudios iniciará un proceso ordenado de cese de actividades, el cual no podrá exceder de dos años, contados a partir del próximo semestre académico. De inmediato, queda impedida de admitir nuevos estudiantes, bajo cualquier modalidad.

Estos son algunos de los incumplimientos encontrados por la Sunedu:

La universidad no presentó evidencia consistente respecto una sus instrumentos de planificación y gestión ni garantizó una ruta de mejora de la calidad que permita el cumplimiento de sus objetivos institucionales, de calidad y de evaluación.

Se detectaron inconsistencias entre los planes de estudio y los sílabos, que reflejan incumplimiento del número de créditos académico mínimos establecidos en la Ley Universitaria.

La universidad no cuenta con una política institucional que permita garantizar el desarrollo y fomento de la investigación. Las líneas de investigación no cuentan con una estrategia institucional y no se evidencia que se cuenten con personal ni presupuesto adecuados para garantizar su desarrollo.

Asimismo, no se garantiza procedimientos de evaluación, aprobación y monitoreo de los proyectos de investigación aplicada y emprendimiento de la universidad ni cuentan con docentes vinculados a investigación que aseguren la sostenibilidad de la actividad investigativa en coherencia con lo establecido en su normativa interna.

La universidad evidenció inconsistencias en los procesos de selección y contratación de sus docentes, según lo establecido en su reglamento.

La universidad no ha demostrado que los convenios de prácticas que celebró cumplan con el fin de contribuir a la inserción laboral, en correspondencia con los perfiles de los programas de estudios ofertados.

No se evidenció ni garantizó la disponibilidad y el adecuado funcionamiento, en favor del alumnado, de los servicios de tópico, servicio social, psicopedagógico, deportes y cultura. Asimismo, se identificaron inconsistencias en la planificación y asignación de presupuesto que no permiten garantizar la continuidad de estos servicios.

- Disposiciones -

Según la Sunedu, a partir de la notificación, la universidad debe suspender de manera inmediata y definitiva la convocatoria a nuevos procesos de admisión y matrícula, en cualquier modalidad.

Entre otras cosas, SISE tiene 60 días como máximo para informar a la Sunedu el plazo de cese definitivo de sus actividades.

También deberá remitir la información del estado de matrícula de sus estudiantes, así como los mecanismos que hayan elegido para continuar sus estudios.