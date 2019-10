Universidad Inca Garcilaso de la Vega no obtuvo licenciamiento de la Sunedu y tendrá que cerrar en dos años Universidad era una de las más prestigiosas con 55 años de creación, pero Sunedu decidió no otorgarle el licenciamiento debido a que no cumplió con las condiciones básicas de calidad.

