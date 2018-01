Sunedu: ¿Ya verificaste si tu título profesional está registrado? [FOTO Y VIDEO]

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), organismo público, que nació para proteger el derecho a una educación universitaria de calidad, informó que de las 143 universidades que existen en nuestro país, solo 30 cuentan con la licencia de funcionamiento institucional.

A través de la página web de la Sunedu se puede verificar si el título universitario se encuentra registrado, aunque se debe tener en cuenta que este organismo público solo mostrará los grados y/o títulos de universidades.



En el caso de títulos de institutos son registrados por el Ministerio de Educación(Minedu).



En la página web de la Sunedu aparecen los grados o títulos conseguidos en la vida universitaria. (Foto: Sunedu) En la página web de la Sunedu aparecen los grados o títulos conseguidos en la vida universitaria. (Foto: Sunedu)

CÓMO VERIFICAR

Entra a la página de la Sunedu, da ‘clic’ a la pestaña ‘Servicios’ y finalmente accede a la opción ‘Verifica si estás inscrito en el registro’.

Allí coloca tus nombres y apellidos o tu DNI para que aparezcan los grados o títulos que has conseguido en tu vida universitaria (bachiller y/o licenciaturas, registros de segunda especialidad, maestrías y doctorados).

Para verificar cómo aparece en www.sunedu.gob.pe , puedes dar clic aquí.

¿Y SI NO ESTÁ REGISTRADO?

Aunque la persona tenga su título en mano, puede ocurrir que este no figure en la página web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Esto se puede suceder porque la universidad no realizó la inscripción del título, no se concretó la transferencia de datos de la anterior autoridad encargada de este procedimiento o el título fue emitido en años cuando la digitalización no era obligatoria.

Si al colocar tus nombres o DNI tus datos no figuran en la web Sunedu, comunícate con la Oficina de Grados y Títulos de tu universidad y solicita la inscripción de tus diplomas.

Para mayor información del trámite, puedes comunicarte con la Sunedu al teléfono (511) 500-3930 o a través del correo consultas@sunedu.gob.pe.