La Súper Llamada Ganadora premió a jubilado 

“La pensión que recibo como jubilado no me alcanza. Por eso, este billetito que Trome me entregará, servirá para los gastos familiares”, expresó don Víctor Quevedo, quien ganó los 5 mil soles del ‘reventón semanal’ de la ‘Súper llamada ganadora’.



Este lector, que nació en Celendín (Cajamarca) pero vive en Comas y es devoto de San Francisco de Asís, tiene el ejemplar con el ‘número de la suerte’ 3437577, que compró el pasado miércoles 4 de octubre.



