La Súper Llamada Ganadora premió a abuelita 'chamba'

Los 5 mil soles del ‘Reventón semanal’ de la ‘Súper llamada ganadora’ se fueron a San Juan de Lurigancho, a manos de una abuelita que trabaja como vendedora ambulante.



Se trata de doña Segismunda Tito, quien ganó con el ‘número de la suerte’ 3531740, que le tocó en el diario que compró el pasado miércoles 10 de enero.



“Muchas gracias, no saben lo feliz que me hacen. Este dinero será para invertirlo en mi salud y en los estudios de mis nietos”, manifestó la fiel devota del Señor de los Milagros.



Y si aún no has ganado con el ‘diario papá’, no te desanimes, ya que tenemos para ti jugosos premios esperándote.



Toma nota: de lunes a viernes salen tres premios de 500 soles y todos los domingos, sin excepción, uno de 5 mil.



Inscríbete en los sorteos llamando al 710-0260 o mediante nuestra página web (www.trome.pe), de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ya que a las 7 en punto de la noche salen los nombres de los ganadores, siempre en presencia de un notario público.