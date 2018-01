La Súper Llamada Ganadora regaló 5 mil soles a devota del Señor de los Milagros

El ‘diario papá’ le dio la noticia más refrescante de este verano: se convirtió en la afortunada que se llevó los 5 mil soles del ‘Reventón semanal’ de la ‘Súper llamada ganadora’.



Este billetón cayó en manos de Jenny Zegarra, quien tiene entre sus manos el ejemplar con la numeración 5615114, que compró el viernes 26 de enero, en Surco.



“Soy modista textil, no tengo hijos y este dinero será para montar una miniempresa. El Señor de los Milagros me dio una ayudita”, indicó la feliz afortunada.



TODOS A PARTICIPAR

Y no olvides que ganar con Trome es muy fácil. Solo tienes que inscribirte llamando al 710-0260 o mediante nuestra página web (www.trome.pe).



De 6 de la mañana a 6 de la tarde puedes anotar tu ‘número de la suerte’ (aparece en la parte superior de la portada), DNI y teléfono fijo y/o celular.



A las 7 en punto de la noche y siempre en presencia de un notario público, quien da la legalidad y transparencia del caso, salen los nombres de los ganadores.



Ten presente que también regalamos para usted, amigo lector, tres premios diarios de 500 soles cada uno, los que salen de lunes a viernes.