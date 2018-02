La Súper Llamada Ganadora regaló 5 mil soles a mamita de La Victoria

“Esta platita será para invertirla en un pequeño negocio”, expresó Lourdes Costa, quien vive en La Victoria y ayer salió premiada con los 5 mil soles del pozo semanal de la ‘Súper llamada ganadora’ de Trome.



La afortunada lectora, quien nació en La Libertad, ganó con el ‘número de la suerte’ 6087185 que le tocó en el diario que compró el sábado 3 de febrero en su barrio.



“Estoy muy agradecida y sé que el Señor de los Milagros me dio una ayudita”, afirmó la ganadora, quien trabaja en una tienda comercial.



¡PARTICIPA!

Si todavía no has ganado con el ‘diario papá’, no te preocupes, ya que tenemos miles de soles esperándote. Solo tienes que inscribirte con una llamada al 710-0260 o mediante nuestra página web (www.trome.pe).



De 6 de la mañana a 6 de la tarde puedes registrar tu ‘número de la suerte’, DNI y teléfono fijo o celular.



De lunes a viernes salen tres premios de 500 soles y los domingos, 5 mil. No olvides que todos los sorteos se realizan siempre bajo la atenta supervisión de un notario público.