La Súper Llamada Ganadora premió a docente universitario

Apostó por Trome y sus bolsillos se llenaron con los 5 mil soles del ‘Reventón semanal’ de la ‘Súper llamada ganadora’.



La suerte tocó la puerta de Marcelo Jaramillo, un docente universitario que tiene entre sus manos el diario con el ‘número de la suerte’ 7057374, que compró el domingo 11 de marzo, en su barrio de Lince.



“Tengo tres hijos y este dinero lo guardaré para más adelante. He tenido una ayudita del Señor de los Milagros”, manifestó el ganador.



MÁS PREMIOS

Y si tú aún no has ganado con Trome, no te preocupes, ya que tenemos miles de premios para repartirlos entre nuestra fiel legión de seguidores.



Participa en los sorteos inscribiéndote en la web (www.trome.pe) o llamando al 710-0260. Puedes hacerlo de 6 de la mañana a 6 de la tarde.



A las 7 en punto de la noche salen los nombres de los ganadores, contando siempre con el tradicional ‘es conforme’ que otorga un notario público.