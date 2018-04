La Súper Llamada Ganadora: devota del Señor de los Milagros ganó 5 mil soles

“Este dinero que me ha caído del cielo, será para ayudar a un hermano que está en problemas”, señaló Ruby Leonardi, quien ayer se llevó los 5 mil soles del ‘Reventón semanal’ de la ‘Súper llamada ganadora’.



Ella tiene entre sus manos el ejemplar con la numeración 7334230, que compró el último domingo 29 de abril, en el Cercado de Lima.

Esta fiel lectora se dedica a su casa, no tiene hijos y cree en el Señor de los Milagros. “Muchas gracias, Trome”, añadió.



MÁS PREMIOS

Y no olvides que Trome tiene para ti miles de soles en premios. Solo debes inscribirte llamando al 710-0260 o mediante nuestra web (www.trome.pe).



De 6 de la mañana a 6 de la tarde puedes registrar tu ‘número de la suerte’ (aparece en la parte superior de la portada) y datos personales.



Los sorteos se realizan a las 7 de la noche, siempre contando con el ‘es conforme’ que otorga un notario público.