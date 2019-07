Superman Cholo: ‘Nunca encontré a mi superchica’ | ENTREVISTA

Sin piedad, el ‘Supermán Cholo’ devora un cuarto de pollo a la brasa. Con la mano derecha desmenuza el pecho, con la izquierda se lleva el pescuezo a los dientes. Es una batalla sin tregua entre el hombre y el hambre. Llena la barriga, sí, pero no el alma. Está triste. Avelino Chávez -el hombre detrás del disfraz, quien caracteriza a uno de los personajes más pintorescos y populares del Centro de Lima- desde la angustia económica, pide ayuda. ‘Supermán’ puede contra todos, menos contra la ceguera.



Es difícil entender que un ‘superhéroe’ se enferme...

Así es, amigo.



¿De qué padece?

Glaucoma.



¿Qué es el glaucoma?

Es una enfermedad misteriosa, que va opacando la vista poco a poco. Es como un vidrio empañado, hasta el punto de dejarlo ciego a uno.

¿Está muy avanzado?

Muy avanzado. Esta enfermedad no tiene síntomas, no pica el ojo. Simplemente va avanzando misteriosamente. Se puede detener, pero el daño es irreversible.



¿Hay una posibilidad alta de que quede ciego?

Sí, es muy posible. Me pueden operar en Cuba, donde podrían salvarme la visión.



Y usted, ¿cómo ve esa posibilidad?

El saber que no podré ver más a mis seres queridos me angustia, no podré ver mis películas, mis revistas ni las grandes obras de arte.



¿Está resignado?

No, no estoy resignado. Lloro en mi casa, me siento impotente ante esta enfermedad.

¿Este tratamiento, cuánto cuesta?

La operación costaría 5 mil soles en Perú, en Cuba algo más. El pasaje ya lo tengo, porque trabajé en una agencia de viajes. Quiero lucharla antes de quedar ciego.



¿Cuánto ha logrado recaudar?

Tenía 4 mil soles, ahora tengo solo 9 soles. Ayudo a mi hermana, que está paralítica en casa, ella me dice que si me quedo ciego, quién la ayudará.



¿Pero no sacó un buen billete cuando participó en la película ‘Asu mare 3’?

Me llevaron a la Universidad Agraria de La Molina para filmar una escena, pero solo me dieron cien soles.



¿En serio?

Yo les pedí algo más. Quería curarme los ojos y se lo dije a los productores. Cuando me convocaron me dijeron que me iban a dar buena plata para la operación, pero no fue así.

¿Ha participado en otra producción?

En un videoclip de Raúl Romero. Para pagarme buscaron en su bolsillo y solo me dieron 8 soles. Nunca ha habido justicia con el hombre de la justicia.



¿No tiene ahorritos?

Nunca pude ahorrar, porque en mi casa somos pobres y siempre había gastos.



¿Ahora a qué se dedica?

No tengo trabajo fijo.



¿Tiene para comer?

No. En mi casa se come solo arroz, a veces menestra, no alcanza para el pollo o la carne.

¿En dónde vive?

En la ‘Quinta Reja’ de Barrios Altos.



Zona brava...

Sí, pero no me pasa nada. Los delincuentes me ayudan a cruzar la pista, ahora que no veo bien.



Me han dicho que tiene un ‘superfloro’.

Sí, es cierto.



¿Y conquistó a varias así, ‘floreando’?

Tuve muchas chicas, me enamoré de varias. No me concentré en ninguna porque a todas las quiero.

Entonces usted no es un superhéroe, sino un bandido...

No lo creas.



Finalmente se quedó soltero...

Nunca encontré a mi ‘Superchica’.



¿No le asusta la soledad?

Solo me asusta quedarme ciego.



¿No ha querido tener hijos?

Me hubiera gustado ser padre, tener una hija.

¿Es verdad que quiso ser político?

Me convocaron del partido ‘Avanza País’.



¿Y qué quería hacer como congresista?

Luchar por la gente pobre. Mi lema era ‘Justicia, paz y trabajo’.



¿Y usted a quiénes considera verdaderos héroes?

A la gente que trabaja, a la gente que lucha por su familia. Ellos son los verdaderos héroes de la vida real.



¿Y usted qué es?

Soy un hombre, de carne y hueso, que lucha para no quedarse ciego, para seguir interpretando a este personaje que es tan famoso y que me ha dado tantas alegrías.



‘Supermán’, no se rinda...

No. No lo haré, superamigo.

Avelino Chávez no puede ver más allá de un metro, pasada esa medida todo se vuelve borroso, ‘como si hubiera una neblina espesa’. Camina con dificultad, sosteniéndose del brazo de su acompañante. A pesar de todo, mantiene la chispa y tras dejar el plato limpio lanza esta frase, acompañado de una sonrisita de niño travieso: “Siempre debe haber un buen menú en la mesa y un buen ‘potaje’ en la cama”.

'SUPERAYUDA’: Cuenta BCP: 191-92530935089 / Avelino Chávez Martínez