Agentes del Serenazgo de Surco y efectivos de la comisaría de Sagitario capturaron a dos delincuentes de nacionalidad colombiana que habían arrebatado el celular a un joven que se dirigía a jugar fulbito. Los dos ladrones huyeron en bicicletas por distintas calles. La víctima logró alcanzar a uno de ellos. El otro fue retenido a unas seis cuadras de diferencia.

El agraviado estaba mirando su teléfono cuando circulaba por el pasaje Loma de las Verónicas. Ahí fue cercado por estos malhechores. Él fue tras uno de ellos y logró alcanzarlo en el parque Evangelización.

Las cámaras del Centro de Control de Operaciones del distrito captaron cuando lo tenía reducido en el piso. Los vecinos reportaron este hecho y hasta ese lugar llegaron las autoridades.

El segundo ladrón fue reducido por el personal de Serenazgo, luego de dar sus características por la radio. El agraviado los reconoció a los dos detenidos.

Intervenidos.

Uno de ellos dijo ser solo un turista. Los colombianos fueron identificados como Joel Cruz Rodríguez y Andrés Castañeda, naturales de Bogotá. Recién tenían dos días en el país.

“Me estaba dirigiendo a una cancha de pasto sintética y pasó el joven con su compañero en sus bicicletas. Los dos se fueron corriendo. Me amenazó. Me dijo que me iba a sacar un arma”, afirmó la víctima.

Ambos delincuentes fueron puestos a disposición de la comisaría de Sagitario. Sin embargo, tendrían antecedentes en su país. Por ello fueron derivados al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Surco.