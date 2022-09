Cámaras de seguridad del distrito de Surco captaron el momento en que un hombre intentó arrebatar a una bebe de nueve meses de los brazos de su madre. El hecho se produjo a las 5:56 p.m. en la urbanización Santa Rosa.

De acuerdo a Latina, la agraviada había salido a comprar con su pequeña a una tienda de la zona, cuando decidió regresar a su casa porque olvidó algo. En ese momento, un sujeto apareció repentinamente detrás de ella y la sorprendió cogiéndola la cintura para luego reducirla en el suelo.

En las imágenes se observa que el malhechor forcejea con la madre, quien se resiste en todo momento a que le arrebaten a su bebe. Gracias a los gritos de la agraviada, una vecina dio aviso a los residentes, lo que asustó al hampón y emprendió su huida sin llevarse nada.

Intentan secuestrar a bebé de los brazos de su madre

“Jalaba a la bebe por los piecitos me parece. El hombre le jalaba a la bebe. No la rebuscaba el cuerpo porque ella pensó que era por su celular, pero no. Era la bebe a la que él quería”, contó una testigo,

Asimismo, denunció que en la zona no hay cámaras de seguridad ni buen servicio de serenazgo. “Todo es un caos, Surco está abandonado como muchos distritos”.

Según el matinal, la Depincri de Surco ya tendría identificado al hampón y no descarta que forme parte de una banda dedicada a la trata de personas.

“Que se le castigue como debe ser porque es un intento de secuestro. El secuestrador debe ir detrás de la reja, no perdonarle porque no se llevó a la bebe. No esperar a que se lleven a las criaturas”, puntualizó la vecina.

