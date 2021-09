Un joven conductor se salvó de morir luego de que su auto se despistó y rodó por un cerro de Las Casuarinas dando varias vueltas de campana e impactó contra una vivienda en Surco. Cada segundo del accidente fue captado por la cámara de seguridad de un patrullero de Serenazgo de la Municipalidad de Surco cuyo personal socorrió en el acto al único ocupante.

El accidente ocurrió esta mañana en el cerro Las Casuarinas. La cámara de un patrullero del Serenazgo divisó a dos autos que iban a excesiva velocidad por lo que los serenos de esa unidad los siguieron. En tanto, otra cámara ubicada en una zona alta divisó al primer coche de placa D8J-316 desplazándose a velocidad y a pocos metros de distancias el segundo vehículo, de placa ABH-685, manejado por Hernán Vargas Cáceres.

La cámara de seguridad de una móvil de serenazgo de la comuna de Surco captó el momento de la caída del auto. (Foto:Municipalidad de Surco)

Este último auto llegó a una pendiente de la curva. Al parecer trató de girar pero perdió el control, se despistó y rodó al precipicio hasta impactar contra la pared de una vivienda. Segundos después se le ve salir al conductor por la ventana.

El joven conductor solo sufrió rasguños y fue atendido por rescatistas de la Brigada de Surco. (Foto: Municipalidad de Surco)

El accidentado, Hernán Vargas, aviso a sus amigos sobre lo que le ocurrió. Los paramédicos de la municipalidad confirmaron que solo registró raspones en sus pantorrillas y codos.

null null

«El muchacho me dijo que había perdido el control. Él dice que no iba a velocidad. Su unidad tenía las lunas rotas. Estaba abollado tanto atrás como adelante. Su puerta no se podía abrir y por eso salió por la ventana», explicó Carlos Lizárraga, jefe del sector 7 del Serenazgo de Surco, quien fue el primero en llegar al auxilio del joven.

Efectivos de la comisaría de Monterrico llegaron al lugar para encargarse de las diligencias. Una grúa particular llegó horas después para remolcar el carro siniestrado. Por suerte, una pared impidió que siga precipitándose.

VIDEO RECOMENDADO

Walter Eyzaguirre, experto en finanzas personales nos brindaran unos consejos de educación financiera, el tema de hoy es acerca del presupuesto mensual, cómo elaborarlo, cuándo saber si tenemos cierta capacidad de ahorro en el futuro o endeudarnos. (Fuente: Latina TV)