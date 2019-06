Surco: Captan a fiscalizadores agrediendo violentamente a joven vendedora de desayunos

¡Terrible! Una joven de 25 años que se dedica a vender desayunos

en las calles del distrito de Surco fue violentamente interceptada por fiscalizadores de la mencionada comuna, quienes la rodearon para quitarle su mercadería.

Según dijo la joven, identificada como Angélica Flores, a ATV Noticias, cuando fue a poner la denuncia a la Municipalidad de Surco nadie le creyó. Es por ello que consiguió las imágenes de las cámaras de seguridad, que captaron el violento operativo.



Según se ve en las imágenes, cuatro agentes de fiscalización la rodean, forcejean con ella y le quitan su mercadería. "Me cogieron de los brazos como un delincuente, me redujeron. Yo me quería soltar pero ellos me quitaron la chompa. A propósito me sueltan para que me caiga y me caí de codo", dijo al medio.

La joven contó que los fiscalizadores de la Municipalidad de Surco le quitaron su celular y no se lo devolvieron hasta 15 días después, argumentando que el teléfono se encontraba con la mercadería que le incautaron.

Angélica Flores denunció que aunque ha ido a la Municipalidad de Surco a reclamar por la agresión, la gerenta de Fiscalización le dijo que no tenía conocimiento de su caso y en ningún momento le expresaron sus disculpas.

Una vecina de la zona indicó que este tipo de abusos del personal de fiscalización de la comuna son recurrentes. Según dijo, les quitan su mercadería a los ambulantes y la dejan podrir.

Por su parte, cuando uno de los agentes, identificado por la víctima, fue consultado por el caso, prefirió guardar silencio. Según la reportera de ATV Noticias, mientras estaban fuera del área de Fiscalización de la Municipalidad de Surco, algunos agentes se burlaron de la víctima y le pidieron que se saque el saco para mostrar sus moretones.