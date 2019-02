La indignante respuesta de un administrador de un gimnasio que debe 100 mil dólares de alquiler: "Hagan juicio, pues"

Indignante. Eduardo Villalobos alquiló hace un año y medio una propiedad a Silvio Saravia, quien ahora debe 100 mil dólares por la renta, sin embargo, este se niega a abandonar el lugar donde funciona un gimnasio, en la cuadra 4 de la avenida Higuereta, en Surco.

"Para mí es desesperante estar en esta situación. Esto me ha afectado la salud, actualmente estoy con tratamiento psiquiátrico, el señor simplemente desapareció, no está", contó el propietario a Buenos Días Perú.



Según Villalobos, al moroso no lo ve hace un año y medio cuando dejó de pagar el alquiler y perdió toda comunicación.



Cuando el reportero del programa y el propietario se acercaron a buscar al moroso, el administrador del gimnasio dijo que si quieren desalojarlos que "hagan juicio, pues".



"Cuando se demoró inicialmente nosotros le dimos dos meses para que pague, lo invitamos a una conciliación, no fue y solo responde con amenazas", sostuvo el propietario.



Villalobos informó que hace 9 meses iniciaron un proceso en un centro de arbitraje, pero este se está dilatando y "demoran más de lo usual".



Incluso, Villalobos indicó que tanto a él como a su hija-quien hizo una denuncia en Facebook- Saravia los amenazó, comportándose como un "estafador".