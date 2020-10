LO DEFIENDEN. Los familiares de Manuel Vela Farje, uno de presuntos violadores de una joven de 21 años en Surco, sacaron cara por él y aseguraron creer en su inocencia. “Mi hijo es inocente. Lo único que le pido a Dios y a la justicia es que la verdad prevalezca, que se haga una debida investigación y que no cometan una injusticia”, dijo Rosa Elena Farje, su madre, a 90 Matinal.

Según la progenitora del acusado, la presunta víctima en ningún momento sindicó a Vela Farje como su agresor sexual. “Mi hijo no merece todo esto, lo han puesto en los medios como si fuera un delincuente, un violador”, agregó conmocionada.

Asimismo, contó que el último domingo la policía se acercó hasta su casa para buscar al joven, aunque el estaba en la casa de una amiga en Surquillo. “Me dijo ‘mamá, tranquila, yo no he violado a nadie’. Nos fuimos a la comisaría, mi hijo entró y no volví a tener contacto con él”, indicó.

La hermana de Vela Farje, quien cursa el noveno ciclo de Arquitectura, comentó que la vivienda donde habría ocurrido el abuso está desocupada y era usada por el joven para jugar fútbol y reunirse a tomar con sus amigos.

“Fue una reunión organizada en grupo, se dio de momento, mi hermano no planeó nada. Empezó como a las 6 de la tarde y se fue yendo la gente hasta que se quedaron los cinco acusados, entre ellos mi hermano, y la señorita agraviada. Mi hermano se va de la casa a las 11 de la noche, tenemos videos que mi hermano ingresa al departamento de su amiga en Surquillo y se queda ahí”, agregó.

Madre de uno de los jóvenes acusados de violación grupal cree en su inocencia | 90 Matinal