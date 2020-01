¡Rompió su silencio! La mujer agredida por su pareja en plena calle del distrito de Surco finalmente se pronunció ante la prensa. En declaraciones a ATV Noticias, contó cómo se desencadenó el terrible acto de violencia que sufrió a las afueras de su vivienda.

La mujer, que ha preferido mantenerse en el anonimato, contó que el venezolano identificado como Edison Romero Montiel (35) había estado bebiendo alcohol antes del ataque y se encolerizó cuando no encontró a su perro ni su cajetilla de cigarros.

“Me miró con unos ojos de demonio y pensé que me pegaría, me fui hacia la pista y comencé a correr pero no llegué lejos y me alcanzó”, contó a ATV Noticias sobre las indignantes imágenes del hecho.

La víctima reveló que esta es la primera vez que lo denuncia y que antes no lo había hecho por temor a sus reacciones violentas. Llevaba 11 meses de convivencia con el extranjero, a quien mantenía puesto que lo sacaron de su trabajo por ser impuntual.

Finalmente, la mujer pidió que el sujeto ya no se comunique con ella. Según su testimonio, la misma noche del ataque la llamó y la culpó de su detención. “Me dijo que estaba en la Policía, que estaba jodid.., que lo iban a llevar a la Fiscalía”, aseguró.

Mujer agredida por venezolano denuncia que la sigue llamando | ATV | TROME