Padre humillado por su expareja debe ir al Poder Judicial, sentencia abogado 

Luego del revuelo causado por los comentarios despectivos de Patricia León, que humilla a su esposo Armando Valdez y no le deja ver a su hijo porque no puede pagar las mensualidades en el exclusivo colegio Casuarinas, en Surco, hablamos con el abogado Ildefonso Paredes.



“El único camino que tiene el señor Valdez es iniciar un proceso de régimen de visitas ante el Poder Judicial para que pueda ver a su hijo. Es su padre y tiene derechos”, dijo.



Señaló que, ante cualquier conflicto por dinero, prevalece el interés superior del niño, es decir, que merece estar cerca a sus dos padres.

“Si no hay acuerdo, un juez debe determinar dónde, cómo y cuándo se den los encuentros de padre e hijo”, acotó.



ALIMENTOS

Remarcó que es importante que el padre aporte económicamente para su hijo de acuerdo a sus necesidades. “La madre debe presentar la demanda de alimentos. Pero el papá puede ir ante un juez de familia y presentar una acción de ofrecimiento de pago y consignación”, explicó.



LE RESPONDEN

En redes sociales, critican a Patricia León, porque afirmó que en el colegio José Quiñones de la FAP solo estudian ‘cholos de m…’.

La modelo Andrea San Martín, exalumna de ese centro educativo, dijo:. “¿Dónde habrá estudiado esa señora? Por favor, que alguien me diga para no matricular a mi hija. Lo peor de todo será cuando su hijo hombre crezca, porque supongo que, por su manera de pensar, estará criando a un niño que más adelante tenga un puesto bueno para mantener a su mujer, ¿no?”.