Se dieron su tremendo chasco. Aprovechando que aún no amanecía, avezados integrantes de la banda ‘Los Lechuceros’ intentaron robar a una pareja que conversaba en una calle de Surquillo, pero no imaginaron que uno de ellos era un suboficial de la Policía, vestido de civil, que no dudó en enfrentarlos a balazos. Tras una persecución por varias calles, los sujetos fueron capturados.

Una cámara de seguridad grabó a las 5:41 de la madrugada el momento en que los hampones descendieron de dos vehículos, uno de ellos un Chevrolet, negro, de placa BMQ-275, para acercarse a otro vehículo estacionado en la avenida Principal.

Dicho vehículo era conducido por un efectivo policial que conversaba con una empresaria colombiana que estaba afuera del coche. Al ver a los ladrones, la mujer corrió y el agente avanzó varios metros con el carro.

A los sujetos se les encontró una pistola, chaleco y se desplazaban en un auto. | Foto: Eduardo Cavero

Cuando uno de los pillos iba tras la extranjera para quitarle su cartera, el suboficial PNP hizo disparos, lo que obligó a los rateros a huir en los vehículos que llegaron. Minutos después, agentes de la comisaría de Surquillo arrestaron a los ocupantes del Chevrolet en la avenida Aramburú tras una persecución.

El conductor fue identificado como Carlos V. V. (46). “Este vehículo, según las investigaciones, había sido adquirido por esta persona en el 2019 y estaba pagando cuotas es decir sacó su carro a crédito y ¿cómo pagaba las cuotas? saliendo a robar con esta banda”, dijo el coronel Johnny Rolando, jefe de la Divpol Sur 1.

Sujetos fueron conducidos al Depincri San Borja para las pesquisas. Dueño del vehículo. | Foto: Eduardo Cavero

Los otros detenidos son Jimmy R. A. (33) y Juan R. C. (41), quienes tienen antecedentes por hurto de autopartes. Se incautó una pistola y un chaleco naranja, similar a los que usan obreros de construcción.

En conferencia de prensa se informó Visurraga registra cinco denuncias por choque.

