Una trabajadora de la Municipalidad de Surquillo se presentó este miércoles en ‘Dilo Fuerte’, programa de Lady Guillén, para denunciar a Salomón Francisco Guzmán Neyra, un supervisor de la misma comuna por el delito de violación sexual.

“Su monstruosidad llegó demasiado lejos, abusó de mí golpeándome, haciéndime mucho, mucho daño. La primera vez fue el 13 de octubre y luego hace lo mismo en noviembre, me obliga en una camioneta, diciéndome que yo era vieja, que yo ya no sentía dolor, que quién me va hacer caso si él es supervisor” , contó la presunta víctima, al mismo tiempo que aseguró que su agresor la amenazaba con sacarla de su trabajo.

La mujer reveló que aunque los abusos iniciaron en 2020, recién se atrevió a formalizar la denuncia en 2021. “Aguanté, tuve miedo. Él tenía un grupo de mujeres que me hacían bullying, sabían que me habían abusado, cuando yo llegaba decían: ‘Ahí viene la violada, ahí viene la vieja’”, narró entre lágrimas.

Según comentó la víctima, cuando presentó la denuncia en la Comisaría de Surquillo desaparecieron las pericias psicológicas que le practicaron, así como también su examen médico. “E l policía me dijo que mi denuncia era poco creíble porque estaba denunciando después de tiempo”, dijo para ‘Dilo Fuerte’.

Finalmente la mujer acusó al alcalde de Surquillo, Giancarlo Guido Cassasa, por haberla humillado cuando le contó que había sido víctima de abuso sexual por su supervisor. “El alcalde lo sabía desde el principio, yo esperé su lástima, pero me dijo que yo estaba acostumbrada a que me violen, que si quería hablar, que hable con su personal”, contó mientras lloraba.

Víctima contó que la Policía y el alcalde de Surquillo la humillaron cuando fue a poner la denuncia por violación contra trabajador de la comuna.

TE PUEDE INTERESAR

Fiscalía abre investigación a dos generales por al menos 10 muertes en protestas en Ayacucho

¿Quién es Alberto Otárola, el nuevo presidente del Consejo de Ministros de Dina Boluarte?

Las primeras fotos de Lilia Paredes y sus hijos en México: viajaron con tres familiares y no pasaron Migraciones