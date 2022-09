Historias que inspiran. En el 2000, la exmodelo, conductora y actriz Susan León dio un giro de 180° a su vida y dejó los calendarios y las pantallas de televisión para dedicarse a las artes marciales, pues se dio cuenta de que necesitaba trabajar su lado espiritual y explorar otros campos de su ser. Viajó en el 2019 a China para capacitarse y aprender más sobre las disciplinas milenarias. Y, desde el año pasado, enseña tai chi y chi kung (un sistema de desarrollo personal para mejorar la salud) a los vecinos, principalmente adultos mayores, de Chorrillos. La encontramos en plena clase en un parque del distrito.

Susan, ¿fue difícil este cambio en tu vida?

No tanto, porque yo decidí hacerlo. Iba al gimnasio para trabajar mi cuerpo, pero no era suficiente. Como soy una mujer de retos, me pareció interesante hacer algo por mi parte espiritual y explorar mi lado masculino, el yang (viene del principio yin yang). Lo hice y este es el resultado (mira y señala a sus alumnos del tai chi).

Te dedicaste de lleno a las artes marciales…

Sí, estas disciplinas te ayudan a reforzar la autoestima y los valores, y a llevar un mejor estilo de vida. Me gustó tanto que en 2019 viajé a China para llevar cursos y aprender más sobre el tai chi y el chi kung.

¿Qué beneficios te brinda el tai chi?

Te ayuda a destapar los bloqueos emocionales, a ser libre. Y no solo es para los adultos mayores, también pueden practicarlo personas de todas las edades. Por ejemplo, en mi clase tengo una jovencita de 17 años. Hay que mover el cuerpo, nos ayudará a relajarnos, más aún en este mundo con tanto estrés.

¿Qué sientes cuando enseñas?

Felicidad y alegría de que muchas personas busquen su camino a través de las artes marciales. Enseño en la universidad, el instituto y en Chorrillos. Ando full con mis clases (risas).

Empezó en el mundo de las artes marciales en el año 2000. Fotos: Lenin Tadeo / Trome.

Estás pensando publicar un libro…

Sí, hay un proyecto para sacar un libro, en el cual contaré mis experiencias con las artes marciales. Tengo mucho que decir. Ojalá se concrete muy pronto.

¿Se puede aprender esta disciplina en clases virtuales?

Claro, pero se necesita más disciplina y constancia para seguir las sesiones virtuales.

¿En qué zonas del distrito dictas las clases?

Son principalmente en tres espacios: parques Brisas de Villa y Donovan y Casa del Adulto Mayor. Pronto estaremos en el parque Malta y en el Depor Playa Agua Dulce.

DATITO

Aparte del taller de tai chi, el municipio chorrillano también ofrece otros talleres para los adultos mayores y el público en general. Para más información escribe a: deportes@munichorrillos.gob.pe

Aparte de ejercitar su cuerpo, también buscó ejercitar su mente. Fotos: Lenin Tadeo / Trome.

