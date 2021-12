Susana Higuchi , exprimera dama del Perú y exesposa de Alberto Fujimori, de quien se separó en medio de polémicas y denuncias por corrupción y torturas, falleció esta mañana luego de una larga y dura batalla contra el cáncer. Así informó su hija Keiko Fujimori mediante un tuit .

Susana Higuchi fue esposa de Alberto Fujimori durante 20 años. Se casaron el 25 de julio de 1974 y tuvieron cuatro hijos: Keiko, Kenji, Hiro y Sachi. Sin embargo, la pareja firmó su divorcio en 1994, cuando ella acusó al entonces presidente del Perú de torturarla.

¿Pero cómo se formó este matrimonio? ¿Dónde se conocieron? ¿Quién dio el primer paso? ¿Cómo se enamoraron? En su libro ‘Ciudadano Fujimori’, el periodista Luis Jochamowitz narra con detalles cómo Susana Higuchi y Alberto Fujimori hicieron ‘clic’.

Aquí te presentamos el capítulo ‘Susana’:

Por Luis Jochamowitz

En el centro antiguo de Lima existe un pequeño templo bajo la advocación de la Virgen de la O. Es una capilla contigua a San Pedro, iglesia de los padres jesuitas. Los matrimonios se suceden allí con una regularidad asombrosa. Más pequeña y versátil que la gran nave central, la compañía ha destinado esta capilla para los ritos del sacramento nupcial. Todos los días, a partir de las siete de la noche, las parejas de clase media pasan ante el altar con intervalos de 30 o 45 minutos, uniendo sus vidas para siempre. Alberto Fujimori Fujimori y Susana Higuchi Miyagawa se casaron en la capilla de la Virgen de la O., el 25 de julio de 1974.

A la izquierda, Alberto Fujimori y Susana Higuchi en 1990, meses antes de la asunción del político como presidente del Perú. A la derecha, Higuchi en una huelga de hambre en 1995, cuando el Jurado Nacional de Elecciones no le permitió inscribir su candidatura al Congreso. Fotos: Kazuma Momoi y Jaime Rázuri para AFP.

Los tabloides populares, atendiendo al supuesto gusto rosa de sus lectores, han hecho de este acontecimiento pasto de mil comentarios insustanciales. Se ha dicho que se conocieron por casualidad, cuando él sufrió un reventón de neumático y acudió al establecimiento de los Higuchi en la avenida Grau. Se dijo, también, que el flechazo fue instantáneo, que el noviazgo duró cuatro meses, que la luna de miel fue en el sur de Chile y que, desde entonces, todo fue felicidad. Actualmente, en el pasadizo de Grau 526, los vecinos creen que Alberto y Susana se conocieron allí mismo, pues, según esa misma versión, ella vivía en la puerta de enfrente. Pero la realidad es otra. Él contó apenas el comienzo de la historia cuando todavía no había sido elegido. Los padres de Alberto y Susana se conocían al menos desde los años cincuenta, ya que estaban en el mismo ramo de negocios. Según Alberto, entre una puerta y otra había exacta- mente ochenta metros.

LIMA, 8 DE ABRIL DEL 1990 ELECCIONES GENERALES 1990. PRIMERA VUELTA. VOTACION DE ALBERTO FUJIMORI JUNTO ASU ESPOSA SUSANA HIGUCHI (I) FOTO: ARCHIVO HISTORICO EL COMERCIO

Susana Shizuko, cuyo nombre japonés quiere decir tranquilidad, fue la menor de los hijos de un matrimonio que emigró de la prefectura de Fukuoka, ubicada en la misma isla y no demasiado lejos de Kumamoto. El padre de Susana, Koshio Higuchi, más tarde llamado Tomás, era de la clase de los chōnin (comerciantes) y su madre era enfermera. Formaron una pareja pujante que cruzó el mar y ganó una fortuna. Aparentemente, un poco después de que Naoichi Fujimori tuviera su establecimiento de reencauche en la avenida Grau, el futuro suegro de Alberto Fujimori abrió un taller similar en la misma cuadra. Allí terminan las semejanzas. Mientras el taller de los Fujimori fue el punto más alto de un relativo ascenso económico, el taller del suegro evitó las acechanzas de la guerra, y su vieja reencauchadora El Sol (nombre típico en los negocios de los japoneses) se convirtió con el tiempo en varias tiendas y talleres que, a su vez, fueron la base para otros intereses.

DECADA DE LOS NOVENTA CAMPANA ELECTORAL 1990. EL CANDIDATO PRESIDENCIAL DE CAMBIO 90 , ALBERTO FUJIMORI, SU ESPOSA SUSANA HIGUCHI E HIJOS. COMPARTEN DIA FAMILIAR.VISTA DE LA FAMILIA POSANDO PARA LA PRENSA. FOTO: MONICA SAN MARTIN /EL COMERCIO

Susana nació en 1950 y creció en La Victoria, jugando y trabajando, alternativamente, siempre en familia. «Trabajé desde muy niña ayudando a mis padres. Me compenetré intensamente con el mundo de las llantas» (La República, 11/4/90). Desde temprano fue a la escuela: educación nacional como todos los nisei de la posguerra. A los 15 años terminó la secundaria en la Gran Unidad Escolar Mer- cedes Cabello de Carbonera y de inmediato ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería. En 1972 había terminado sus estudios y seguía trabajando con sus padres. Ella estaba detrás de la caja registradora, en «el mundo de las llantas». Fue en uno de esos días, en la reencauchadora El Sol, cuando llegó Alberto Fujimori.

La exposa de Alberto Fujimori y ex congresista, Susana Higuchi, falleció a los 71 años de edad, luego de presentar complicaciones en su estado de salud en los últimos días. La noticia fue dada por su hija Keiko Fujimori mediante su cuenta de Twitter.

El tema inicial de ese encuentro, el pretexto con el que se conocen los enamorados, dice algo del estilo de la relación que después sostuvieron. Alberto era el hijo mayor de los Fujimori, alguien que seguramente Susana podría recordar. Pero ni la antigua verdad ni el recuerdo significaron probablemente nada ante la mutua atracción. Susana era una joven de belleza oriental; Alberto era mucho mayor, un hombre de 36 años y, no obstante, no habría perdido cierta timidez. El pretexto que los unió no podía ser otro que el de las matemáticas. Al saber que Susana había estudiado Ingeniería Civil, él llevó la conversación hacia los números. Acertó. Unos días después, regresó con nuevos e ingeniosos problemas matemáticos. «No sabía que era profesor y entre números nos fuimos conociendo. Yo era bastante buena en ese campo, no imaginaba que él era superior; empezó por ahí» (La República, 8/6/90).

Libro 'Ciudadano Fujimori', de Luis Jochamowitz

Alberto impresionó a la muchacha por su inteligencia, que era, aparentemente, lo que él también apreciaba más en ella. A medida que la relación fue avanzando, se dieron cuenta de sus mutuas potencialidades. El romance fue matemático y la relación siempre fue muy práctica. Junto con los hijos, que después serían el puente entre ambos, la pareja intercambió algo de sus mejores dones y los hizo fructificar en la realidad. Alberto se hizo cargo de la carrera de Susana y, al hacerlo, aprendió un nuevo oficio. Para fines utili- tarios, con ella logró su única profesión verdaderamente rentable y eficaz, algo que nunca fueron la agronomía y, mucho menos, las matemáticas. Alberto se hizo constructor de casas; durante los siguientes diez años, esa sería su principal actividad y fuente de ingresos. Como los hijos, que fueron bautizados todos con un nombre cristiano y otro japonés, la empresa familiar, el hijo econó- mico de los Fujimori Higuchi también tuvo un nombre bilingüe: Construcciones Fuji.

