Susana Villarán: Fiscalía allana inmuebles de exalcaldesa en Miraflores [VIDEO]

Los inmuebles de la exalcaldesa Susana Villarán vienen siendo allanados por la Fiscalía. Así lo informó el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter esta mañana.



En la misma situación se encuentra la vivienda de José Miguel Castro, ex brazo derecho de Villarán durante su gestión. Como se recuerda, a Castro se le acusa de haber coordinado con empresas brasileñas el financimiento para la campaña de la revocación.



Ocurre en Miraflores. A la vivienda de Susana Villarán llegaron los fiscales Hamilton Castro y Luis Ballón, mientras que en el domicilio de José Miguel Castro se encuentran los fiscales Sergio Jiménez y Marcial Paucar.



"Las diligencias están a cargo del fiscal (Hamilton) Castro que lidera el Equipo Especial", agregó la Fiscalía.



En tanto, las reacciones en la red social no se hicieron esperar. Algunos usuario señalaron que ha pasado mucho tiempo y que "no encontrará nada". Otros exigieron que se tome las mismas acciones con las viviendas de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el expresidente Alan García.

