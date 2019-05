Susana Villarán: "No tengo miedo de ir 36 meses a prisión, hoy me siento libre"

LO CONFESÓ. Susana Villarán rompió su silencio e indicó que " siempre tuvo conocimiento del aporte de empresas privadas como OAS y Odebrecht a la campaña del 'NO' a la Revocatoria" en el 2013. En dicho momento, la exalcaldesa consideró que el dinero ofrecido eran de fondos legales, indicó.

La exalcaldesa indicó que tomó la decisión de aceptar aportes para que 'Lima no pueda parar' y por este motivo contrató a Luis Favre y a su equipo. Además, reveló que 'es probable' que también recibió financiamiento para su campaña de 'reelección'.

"El momento grave que vivía la ciudad hacía necesario que la campaña ciudadana que movilizó a miles de personas se fortaleciera con publicidad política de gran nivel", se lee en el comunicado que luego emitió en redes sociales.



Pese a haber aceptado la responsabilidad política, Susana Villarán indicó que no 'teme al futuro' y a las medidas que pueda determinar el Poder Judicial.

"He cargado este peso en mis espaldas mucho tiempo. No tengo temor a lo que pueda venir en el futuro. Yo no hablo porque alguien me pone una espada de Damocles en la cabeza y me dice que me puedo ir por 36 , 24, 12 o los meses que sean a prisión. Hoy me siento libres para decir esta verdad", agregó Susana Villarán.