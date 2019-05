Dictan 18 meses de prisión preventiva contra exalcaldesa Susana Villarán por caso Odebrecht y OAS

Luego de más de dos horas de audiencia, el Poder Judicial dictó el martes 14 de mayo, 18 meses de prisión preventiva contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. La Fiscalía le imputa la recepción de US$3 millones de la empresa Odebrecht y US$7 millones de OAS.

El juez Jorge Luis Chávez Tamariz emitió su veredicto al determinar que existía peligro de fuga, riesgo de obstaculización de la investigación y 'constantes mentiras' por parte de Susana Villarán.



Asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos son los delitos por los que viene siendo investigada Susana Villarán, quien el último sábado confesó haber recibido aportes de empresas extranjeras.

El Ministerio Público había pedido 36 meses de prisión preventiva contra la ex alcaldesa, así como contra José Miguel Castro, Gabriel Prado y otros tres investigados por los aportes que sirvieron para financiar las campañas de Susana Villarán.

La fiscalía le señala por la presunta recepción de US$3 millones de la empresa Odebrecht y US$7 millones de OAS, para las campañas del 'No' a la revocatoria del 2013 y su reelección, en el 2014.

Susana Villarán aseguró, ante el juez que evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra, que ella no huirá de la justicia y que ha tenido un comportamiento procesal que demuestra que está dispuesta a responder ante todas las investigaciones.



"Yo no soy de las personas que se fugan, no soy de las personas que evaden a la justicia. Soy de las personas que siempre ha dado la cara y lo hago por dignidad, porque tengo tres hijos, seis nietos, una familia a la que le respondo siempre con la verdad en la cara y porque hay mucha gente que votó por mí y cree en mi palabra", señaló Susana Villarán.