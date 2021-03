HORROR EN TACNA. Hace dos semanas el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres reportadas como desaparecidas, Judith Machaca y Noemí Escobar, puso en evidencia una situación alarmante en el sur de país. Ambas fueron encontradas sin vida en el denominado ‘pozo de la muerte’, asesinadas, presuntamente, por una red de trata de personas donde varios policías estarían involucrados.

En principal sospechoso del caso, el policía Paco Mamani, está prófugo pero sigue usando sus redes sociales para hacer reveladoras declaraciones. En ellas asegura que actuó en complicidad con otros seis efectivos y una organización dedicada a la explotación sexual para atentar contra la vida de las jovencitas.

El hallazo de los cuerpos de Judith y Noemí se dio en un pozo ubicado en un terreno que es propiedad de los padres de Mamani, por lo que estos fueron detenidos. Asimismo, hace cinco años, a unos kilómetros de este lugar, se encontró el cuerpo de Mayra Armas, una joven estudiante de enfermería de 23 años que también, en un primer momento, fue reportada como desaparecida. Todos los casos parecen tener algo en común.

Tacna: identifican a segundo cuerpo hallado dentro de un pozo

Mayra Armas

Antes de desaparecer, Mayra Armas le dijo a su madre que se había enterado de un hecho fuerte en relación a su esposo, el también policía Luis Caiva. No dio más detalles y poco después le anunció a su familia que se iría a la playa con él, para pasar las fiestas de fin de año en los balnearios de La Yarada. Nadie más la volvió a ver.

El efectivo le dijo a la familia de Mayra que ella había viajado con sus amigas y negó que el estuviera con ella antes de su desaparición. Dos meses después, encontraron su cuerpo en la arena con evidentes signos de violencia: le faltaba un pedazo de la cara, dos dientes y tenía hematomas por todo el cuerpo.

Según la madre de la joven enfermera, el sujeto le preguntó a su hermana si les había comentado algo ‘fuerte’ en relación a él, despertando aún más las sospechas de la familia, que hasta ahora no encuentra justicia.

Asimismo, dice que la Depincri no le daba importancia al su caso. “No les interesaba, no les importaba, mucha demora de la misma Fiscalía, de la Depincri, me decían que se había ido con su amante”, contó para Día D.

Al momento Luis Caiva se encuentra en calidad de sospechoso pero al parecer seguiría activo en sus funciones policiales.

Noemí Escobar

Noemí Escobar tan solo tenía 14 años cuando fue encontrada sin vida en el pozo de la muerte. Según su padre, la adolescente le mandó un audio antes de desaparecer, donde le dijo que le diga a su mamá que vaya a dormir donde su tía, por un presunto peligro inminente. Después de eso, nadie supo de ella hasta que hallaron su cuerpo. “Pido que se investigue lo que dice Paco Mamani”, dijo a Día D.

Según el padre de Noemí, su madre no reportó su desaparición de manera prudente y se comportaba de manera sospechosa, por lo que también podría estar involucrada en la red de tráfico sexual.

DENUNCIAS DESAPARICIONES

El colectivo de Mujeres Desaparecidas en Tacna denuncia que según la página de la Depincri, de octubre hasta la fecha han desaparecido 32 mujeres, 20 de las cuales aún están con paredero desconocido. “Pero lamentablemente encontrarmos inconsistencias en esta página, ya que muchas de las alertas que se presentaron todavía no aparecen”, indicó su representante Fedra Rodríguez.

LOS INVOLUCRADOS

Al momento, Paco Mamani sigue prófugo y los policías que nombra en el video como sus cómplices habría sido movidos a otras dependencias policiales, quedando en libertad porque no se les encontraron elementos vinculantes al delito.

Choque, otro efectivo que también menciona, fue separado de sus funciones dentro de la institución pero continúa en libertad.