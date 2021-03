Tania Ccapacca Bustíos (26) es madre soltera, conocida en el mundo de internet como ‘La Romana’ porque trabaja como cobradora en la línea ‘Roma’. También es una conocida tiktoker y se acaba de estrenar como cantante con su tema ‘La hija del sol’.

Tania, ¿cómo comenzaste en el mundo del TikTok?

Por aburrimiento. Yo trabajaba como cobradora de bus, vino la pandemia y estuve dos meses parada. Pero cuando regresé a laborar en la línea ‘Roma’ se me ocurrió grabar mi día a día.

¿Imaginaste tener tanto éxito?

Nunca imaginé que esto iba a pasar, que la gente me iba a conocer.

¿Cuánto tiempo tienes trabajando en el rubro del transporte?

Cinco años. Trabajo en el bus de mi papá, él maneja y yo cobro.

Como mujer, ¿es difícil esta labor?

En el transporte público siempre las mujeres han sido mal vistas. A veces te hacen sentir como si no fueras nada. Pero, por mi hijito de 7 años debo seguir adelante.

¿Alguna mala experiencia?

En el bus vemos de todo. Antes de la pandemia, en hora punta cuando el micro estaba lleno y tenía que pasar entre la gente para cobrar, nunca faltaban los atrevidos y mañosos.

¿Te has llegado a defender a golpes?

Sí. Una vez un chico me tocó y yo le increpé y le exigí que me pidiera dis

culpas, como no lo hizo y se puso malcriado le metí una cachetada. Le dije: ‘Yo solita me defiendo’. Se avergonzó y se bajó.

Y, ¿alguna vez alguien te ha golpeado?

Justo estoy llevando un proceso con un tipo que subió borracho al micro sin protector facial. Le pedí que se bajara y de un golpe me hizo ‘volar’.

Con tantas malas experiencias, ¿alguna vez has pensando en dejar el trabajo?

Hay momentos en los que no he salido a trabajar y me encerraba. Son situaciones muy frustrantes, pero mi familia me motivaba. Además, si yo no trabajo quién mantiene a mi hijo.

Eres madre soltera, cobradora y ahora te estrenas como cantante…

Estoy emocionadísima. He lanzado la canción ‘La hija del sol’. Trata sobre el empoderamiento femenino, es mi historia.

¿Tú la compusiste?

Le conté mi historia al productor y rapero nacional Jotak Rapsodia. Él compuso la canción.

¿De niña querías ser cantante?

Hace muchos años quería ser cantante, actriz y modelo. Ahora tengo la oportunidad de cantar, es un sueño hecho realidad.

¿Dejarás de cobrar?

Yo seguiré trabajando porque este es el sustento de mi familia, pero si se me presenta una buena oportunidad para brillar como cantante no la desaprovecharé.

¿Dónde pueden escuchar tu canción?

Pueden ver mi primer video musical en el canal de YouTube de la productora Rapsodia Music y en todas las plataformas digitales. Además, estoy en TikTok, Instagram y Facebook como ‘La Romana’.