No soportaron la derrota. Una mujer denunció a sus tres vecinas por agresión. Según contó la víctima, las mujeres la torturaon por haber ganado un partido de vóley y una apuesta de 5 soles. Así como lo lees.



Ocurrió en Tarapoto. Luego de un arduo partido con sus vecinas, la mujer celebró el triunfo con su equipo, pero eso no le gustó a las perdedoras. Entonces, empezaron a golpearla con palos.



La víctima, identificada como Santos Córdova, contó que hizo un mate final de zurda, el cual le dio la victoria a su equipo. Ganaron 3 a 2.



"Me pegaron con palos y cocos. Me rompieron la ceja. Hemos estado jugando vóley. Les hemos ganado [...] Me han llevado a una poza de agua, ahí me han tenido", contó la mujer.



Malas perdedoras. Santos Córdova cree que sus vecinas la atacaron por festejar demasiado el triunfo.



Incluso, las descontraladas mujeres también agredieron al esposo de Santos Cordova que se acercó a defenderla.



La víctima presentó su denuncia por lesiones contra sus vecinas. Espera que sean sancionadas por su mala conducta.