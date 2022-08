¿Quién no ha pasado por esa etapa de encontrarse sin trabajo...? Todos, sin duda. Si en este momento lo estás viviendo, en esta nota el coach Marco Maguiña te da los siguientes consejos para que los meses de transición sean de mucho provecho y no de desesperación. Primero que todo, mantén la calma. Este es un tiempo que debes tomarlo con tranquilidad y como una oportunidad para hacer algo nuevo. Nadie está eternamente desempleado o sin generar ingresos. La clave es la actitud que tomes frente a este reto. Ahora sí lee con atención.

1. Empieza a ser freelancer (trabajador independiente). Comienza a ofrecer tus habilidades o servicios a través de tus redes sociales o en páginas web gratuitas donde empresas publican proyectos y los freelancers pueden postularse. Hay Workana.com, freelancer.com y fiverr.com.

2. Sé un intermediario. Puedes cobrar comisiones entre personas que necesitan algo y personas que quieren vender, como agentes inmobiliarios, venta de productos o servicios y hasta importaciones.

3. Brinda talleres. Aprovecha tus conocimientos y enseña cursos de temas que manejas muy bien o de lo que hacías en tu trabajo anterior, solo que esta vez el ingreso será netamente para ti.

4. Capacítate. Es cierto que en este momento no tienes mucho dinero para invertir en un taller costoso o en una maestría, pero sí hay cursos muy interesantes relacionados a tu carrera, en internet, que son gratuitos. Solo es cuestión de navegar por la red y encontrar el más adecuado para ti.

5. Renueva energía. Es importante que en estos meses recuperes mucha energía perdida y para ello debes hacer ejercicios, practicar el deporte que por falta de tiempo dejaste de lado, comer balanceado y sano, dormir como mínimo ocho horas y rodearte de personas positivas.

6. Emprende. Si has salido de un trabajo formal y has recibido un dinero, como la CTS y la liquidación, entonces aprovecha e invierte en esa idea de negocio que siempre tuviste en mente. Y si ya no cuentas con ese dinero, actualmente hay entidades particulares como Innóvate Perú o Emprende Norte que premian con financiamiento proyectos progresistas atractivos y novedosos. Averigua sobre el tema y ponte en marcha.

REFLEXIÓN

La experiencia que estás viviendo te puede servir para crecer como persona o darte tiempo de conocerte y restablecer tus prioridades en la vida.

