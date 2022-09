Ahora los extorsionadores apuntan a nuevas víctimas además de los dueños de negocios: ahora los perjudicados son personas dedicadas al alquiler de departamentos o cuartos de la capital. Ellos exigen a los agraviados sumas de dinero amenazándolos con videos en los que se ven armas, granadas y la provocación de un incendio.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a una pareja de extorsionadores que exigía el pago de S/ 500 mensuales a una mujer que alquila habitaciones en Los Olivos. En un audio enviado por un delincuente de nacionalidad venezolana se escucha el siguiente mensaje amenazante:

“Págame 500 soles y nos van pagando por cuota. Te tenemos marcada y todo precisado. Entonces, háblame, qué quieres: ¿plata o ‘plomito’?”, se escucha en uno de los primeros mensajes de los extorsionadores que se hacían pasar como integrantes de la organización criminal ‘El Tren de Aragua’.

Delincuencia aumenta en Lima

En un segundo audio el extranjero expresa su malestar al conocer que su víctima no continuará con el pago del cupo: “Ya no hay ningún tiempo. El tiempo ya se acabó. Me dijiste que tenías doscientos soles y ahora dices que no. Te voy a matar a ti y a toda tu familia”

El coronel PNP Johny Huamán, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones, indicó al noticiero América Noticias informó que los extorsionadores son ciudadanos venezolanos que conocían a sus víctimas porque en algún tiempo tomaron el alquiler de uno de estas habitaciones. Ante su identificación, los policías dieron con su ubicación y posterior captura.

Se trata de la pareja conformada por el ciudadana venezolano Carlos Cortez Mujica y la peruana Pamela Jaime, quienes cayeron tras trabajo de inteligencia por parte de personal de la Dirincri.

