‘Tecnología afecta a las familias’, advierte psicóloga [FOTOS]

La tecnología puede ser un buen aliado para la comunicación y el entretenimiento, pero el exceso de internet puede afectar las relaciones entre los miembros de la familia.



Hoy es el ‘Día Internacional de la Familia’ y la psicóloga Lorena Pastor, de Psicotrec, lanzó la clarinada de alerta. “Si bien se vive en una era donde las comunicaciones facilitan la vida, muchos se sienten más alejados de los seres que más aman”, expresó.

“No es raro entrar a un restaurante o llegar a un cumpleaños y ver a algún familiar chateando, tomándose selfies o haciendo un ‘en vivo’ en Facebook. Pueden estar juntos, pero su mente está alejada y en otro lugar”, dijo la especialista.



Para la experta, cada vez más se forman familias ‘tecnológicas’ y no comunicativas. “Los padres debemos construir un núcleo sano, lleno de valores y aprender a reconocerse como equipo”, exhortó.

CONSEJOS

* A la hora del desayuno, almuerzo y cena, nadie debería estar usando el celular en la mesa.

* Cuando esté en una reunión familiar, converse y no utilice su celular para chatear con personas lejanas.

* Un emoticón no reemplaza a una frase cariñosa, un abrazo o un beso.

* Sea más afectuoso con su familia.

* Si siente ansiedad cuando no usa su celular, acuda al médico.

