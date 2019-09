Tecnología: ¿Vas a cambiar de computadora, pero no sabes por cuál decidirte?

Alrededor del 70% de los usuarios de Internet se conectan a través de una computadora, utilizando 3 horas con 23 minutos del día para realizar tareas del trabajo, escuela y hogar, de acuerdo con un reporte de Global Web Index.



A la hora de elegir un nuevo equipo, los consumidores esperan que esté a la altura de las innovaciones tecnológicas y que se ajuste a sus necesidades. La oferta es muy amplia, por eso Linio realizó una guía de 3 pasos para escoger una computadora según el tipo de usuario.



1. Dime qué haces y te diré qué necesitas



Primero debes identificarte en qué perfil estás: trabajador, gamer, emprendedor, hogar y escolar, para saber qué funciones y características ayudan a cada uno sólo hay que responder tres preguntas: ¿qué hace?, ¿qué busca?, y ¿qué necesita?



Trabajador, cumple con sus objetivos desde una oficina tradicional o haces home office. Necesita: Funcionalidad y rapidez. Lo recomendable para él es una Laptop de 8GB RAM, 1TB de Disco Duro, pantalla de 15”.



Gamer: Disfruta los videojuegos favoritos en su versión para PC. Requiere de potencia especializada y un hardware resistente. Con una Laptop Gamer, 8GB RAM, 2TB de Disco Duro, pantalla de 15”. podría estar satisfecho.



Emprendedor. Quiere impulsar su negocio las 24 horas al día.Por ello, necesita un soporte tecnológico en tus múltiples actividades. Lo ideal para este perfil sería una Laptop 2 en 1, de 4GB RAM, 500 GB de Disco Duro, pantallas de 11”.



Hogar. Tener todo administrado es vital para llevar una casa saludable en todos los aspectos. Las tareas básicas y comunicación para la familia son lo escencial. Se requiere seguridad, confiabilidad y practicidad. Expertos consideran que con una All in One, 4GB RAM, 1TB de Disco Duro, pantalla de 19”, todo podría fluir con normalidad.



Escolar. Actividades educativas y de investigación, requiere de apoyo en tu crecimiento didáctico. Un modelo adecuado es la Laptop de 4GB RAM, 1TB de Disco Duro, pantalla de 15”.



2. Ajustar el presupuesto de acuerdo al perfil de usuario



En Perú, el precio promedio por computadora es de 1,151 dólares, uno de los más caros de la región. Los precios promedios de un equipo que se ajusta a cada perfil de cada usuario son:



· Trabajador: S/ 2,440



· Gamer: S/ 9,186



· Emprendedor: S/ 3,812



· Hogar: S/ 2,556



· Escolar: S/ 1,604





El usuario que gasta más es el gamer, con un precio promedio de más de 9 mil soles por computadora, al contrario, los que menos gastan son los escolares con un monto promedio de menos de 2 mil soles.



3. Complementar todos los gadgets



Global Web Index indica que los usuarios de Internet tienen en promedio 3.4 dispositivos, los más populares son los smartphones y las computadoras. No eligen entre uno y otro para realizar sus actividades, sino que cada uno cumple una función específica.



La computadora que se elija debe posibilitar la interacción y compatibilidad entre las funcionalidades de todos los gadgets. Crear un ecosistema entre todos los equipos no es difícil, sólo hay que prestar atención a las configuraciones y formas de conexión.