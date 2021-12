El teletrabajo es una herramienta que ha ayudado a miles de peruanos a continuar con sus actividades laborales de manera segura y desde casa. Sin embargo, dedicarnos exclusivamente al teletrabajo y no tener espacios para realizar actividad física puede jugarnos muy en contra. Según la OMS, una persona con un estilo de vida sedentario puede presentar ente 20% y 30% más de riesgos de muerte.

“La actividad física, incluso realizada en poco tiempo y sin mucho esfuerzo, puede traer muchos beneficios para la salud. Desde ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, hasta los problemas de peso o de diabetes. Sin embargo, no realizar actividad física no solo nos aleja de estos beneficios, sino también nos hace más vulnerables a sufrir estas enfermedades”, indica la Dra. Giovanna Valdespino, jefe de Programas Preventivos de Sanitas. Por ello, la Dra. Valdespino nos brinda dos alternativas para realizar pausas activas:

Ten una rutina:

Empieza por el cuello . Párate y, con la ayuda de una mano, lleva tu cabeza hacia el hombro por 15 segundos, y luego cambia de lado. Finalmente, lleva la barbilla en diagonal, hasta el pecho, por 15 segundos más.

. Párate y, con la ayuda de una mano, lleva tu cabeza hacia el hombro por 15 segundos, y luego cambia de lado. Finalmente, lleva la barbilla en diagonal, hasta el pecho, por 15 segundos más. Continúa con una rotación de cabeza . Coloca tus codos sobre el escritorio y lleva las manos a tu cuello, haciendo presión levemente. Ahora, rota de un lado hacia el otro, levantando los codos de lado a lado.

. Coloca tus codos sobre el escritorio y lleva las manos a tu cuello, haciendo presión levemente. Ahora, rota de un lado hacia el otro, levantando los codos de lado a lado. Sigue sentado, pero ahora debes elevar la pelvis , arqueando un poco la espalda. Así, ayudarás a tu espalda baja.

, arqueando un poco la espalda. Así, ayudarás a tu espalda baja. Párate un poco delante de tu silla , dándole la espalda. Agarra el borde con las manos a cada lado de la cadera y baja tu cuerpo, imitando el movimiento de unas sentadillas. Así, harás flexiones inversas.

, dándole la espalda. Agarra el borde con las manos a cada lado de la cadera y baja tu cuerpo, imitando el movimiento de unas sentadillas. Así, harás flexiones inversas. Siéntate nuevamente, coloca tus manos detrás de la cabeza y con los codos alineados. Ahora, eleva una rodilla e intenta tocarla con el codo del lado contrario, girando el torso. Realízalo con ambas piernas.

y con los codos alineados. Ahora, eleva una rodilla e intenta tocarla con el codo del lado contrario, girando el torso. Realízalo con ambas piernas. Finalmente, y aún sentado, estira totalmente la pierna y has pequeños movimientos de arriba hacia abajo. Esto permitirá que estires correctamente tus piernas.

Si no puedes realizar una rutina:

No olvides que esta no es la única opción. Caminar 30 minutos al día también puede suplir esta actividad. Si sientes que no puedes con ambos, realiza pausas de 5 minutos cada hora. Aprovecha tomar agua, prende la radio, baila un poco, da vueltas por tu casa o juega un poco con tus mascotas. Recuerda que realizar cualquier tipo de actividad física contribuirá con tu salud.