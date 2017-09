Temblor en Lima: sismo de 3,5 grados sacudió la capital, pero no muchos lo sintieron [VIDEO]

A través de la cuenta de Twitter del Instituto Geofísico del Perú (IGP) se conoció que el viernes por la tarde ocurrió un temblor en Lima. La magnitud del fenómeno fue de 3,5 grados en la escala de Richter y su epicentro se ubicó en Matucana.



No pocos usuarios en las redes sociales afirmaron que el reporte del IGP les sorprendió ya que no sintieron el movimiento. Esto propició a que muchos tomen a la broma el temblor en Lima, el cual no ha dejado informes de heridos o daños materiales.



El domingo por la noche, hay que mencionar, la mencionada entidad también lanzó un mensaje sobre un sismo que había sacudido Lima y Callao en horas de la noche. Cuando los dominicales se emitían, un temblor de 3,6 grados se dio en el 'Primer Puerto'.



Como ha pasado en esta oportunidad, los usuarios en Twitter y Facebook manifestaron que no se percataron del fenómeno, tomando el tema a la ligera por la baja intensidad del temblor en Lima y Callao.

Sismo 29/09/2017 17:59:57 HL

Mag3.5 ML;Pro16 Km

La-11.9 Lo-76.3

10 Km SE de Matucana-Lima

II Matucanahttps://t.co/Z2QvqNPG6b — Sismos Perú IGP (@Sismos_Peru_IGP) 29 de septiembre de 2017

Ese sismo, tal como ocurrió ahora, no dejó personas heridas ni viviendas o predios dañados en Lima y Callao. De igual forma, muchos expertos recomiendan tener a la mano una mochila de emergencia para cualquier eventualidad.



De igual forma, es recomendable revisar las casas para asegurarse que no haya fisuras o desperfectos que debiliten sus estructuras.