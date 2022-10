Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, se enlazó en vivo con Canal N para explicar la serie de temblores que remecieron este viernes la región Ica, los mismos que se sintieron hasta Lima y otras zonas del Perú.

“Somos un país hecho por sismos, los sismos siempre nos van a acompañar, Hace meses hemos tenido una crisis, no tan similiar, en Sullana y a inicios del año en Moquegua, que ha generado sismos de magnitud 6 y 5.5 y ha generado alarma en la población, pero toda esta actividad tiene su origen en el proceso de convergencia de coalisión de placas, y esta actividad en el país siempre va estar presente, es algo que no podemos evitar, pero lo que sí está en nuestras manos es reducir nuestro riesgo, revisando cómo hemos construido nuestras viviendas, sobre qué las hemos construído y haciendo simulacros, eso sí es nuestra responsabilidad como sociedad. Los sismos van a seguir ocurriendo, no podemos controlar a la naturaleza” , aseveró.

Además, el experto indicó que la gran mayoría de temblores reportados este viernes tuvieron poca profundidad porque su epicentro se situó mar adentro. “Cuanto más nos alejamos de la costa, la profundidad se va haciendo más superficial porque el contacto de las placas también se hace más superficial. Cuanto más superficial y alejado, el sacudimiento del suelo es menor”, acotó.

Finalmente, Tavera aseguró que la tarea del IGP en relación al sistema de alarmas que se implementará en toda la costa peruana ya casi está terminada. “Este año ya concluimos con la instalación de los 106 sensores y con la implementación de los centros de control. Con eso ya concluimos con nuestra responsabilidad, y ahora empieza la coordinación de los gobiernos regionales y locales con Indeci, para empezar a colocar los altavoces en las zonas urbanas”, explicó.

Hernando Tavera aseguró que es responsabilidad de la sociedad estar preparados para eventuales sismos.

¿POR QUÉ OCURRIERON 13 SISMOS EN ICA EN UN MISMO DÍA?

El Dr. Hernando Tavera remarcó que los sismos que se produjeron este viernes 28 de octubre en Ica son producto de la colisión de contacto entre las placas de Nazca y Sudamericana.

“La zona costera tiene mayor frecuencia de sismos de diferentes magnitudes e incluso los de mayor magnitud fueron los ocurridos en la región Ica, por ejemplo, los sismos de 1942, 1996 y 2007. Es decir, en algún momento se va a presentar otro evento sísmico que mientras más tiempo pase mayor energía se estará acumulando, y eso provocará un sismo de mayor magnitud, por lo que, hay que estar preparados”, señaló el especialista.

TE PUEDE INTERESAR

Oktoberfest Perú: Empezó la gran fiesta cervecera y tiene también gastronomía, música, juegos y concursos

Bullying: Practicar deporte ayudaría a los niños a enfrentar el acoso escolar

Profesora universitaria se jacta de tener ‘más apellido’ que sus alumnos