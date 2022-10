Un nuevo temblor en Ica se registró casi a las 7 de la noche de este viernes 28 de octubre. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo tuvo una magnitud de 5.2 y se reportó a las 6:35 de la tarde, a 96 kilómetros al suroeste de la región del sur del Lima.

Nuevo temblor en Ica

Hace menos de una hora, dos sismos se registraron en la misma región, luego que un fuerte movimiento telúrico reportado pasadas las 3 de la tarde en Ica se sintiera hasta en Lima más temprano. El primero tuvo lugar a las 5:48 de la tarde y tuvo una magnitud de 4.1, mientras el segundo, reportado minutos después, a las 5:52, tuvo una magnitud de 5.6.

Se reportan dos nuevos sismos seguidos esta tarde en Ica y ya suman 11 en solo un día

MÁS TEMBLORES EN ICA ESTE VIERNES

Durante la tarde de hoy, 28 de octubre de 2022, a las 3:22 p.m., se sintió un fuerte movimiento sísmico en la ciudad de Ica , en la región del mismo nombre. Según información publicada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), tuvo una magnitud de 5.9 grados en la escala de Richter.

A través de la cuenta oficial de Twitter del Centro Sismológico Nacional del IGP se puede observar que este sismo se desarrolló a 111 km al sudoeste de la ciudad de Ica.

Así también, revelan que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 26 km. A todo ello se le suma los 5.9 grados de magnitud. Esto se replicó en diversos distritos de Lima.

Según los diversos reportes que ha lanzado la cuenta del IGP, se ha podido observar que, durante el día, la región de Ica ha sufrido nueve sismos detectados.

El primero de ellos se reportó a las 4:11 de la mañana. Con una profundidad de 10 km, tuvo una magnitud de 5.1 grados en la escala de Richter.

Luego de ese, se volvieron a reportar movimientos a las 4:16 a.m., 5:56 a.m., 7:19 a.m., 9:21 a.m., 1:17 p.m., 1:52 p.m., 2:16 p.m. y 2:19 p.m.