Desde la madrugada, un numeroso grupo de personas llegaron a puntos de descarte de COVID-19 en Surco y Jesús María, donde forman largas colas a fin de pasar por la prueba gratuita. Este panorama ocurre luego que el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que el Perú afronta la tercera ola de la pandemia del coronavirus.

En el centro de salud de Santiago Surco, ubicado en la cuadra 1 del jirón Daniel Cornejo, los ciudadanos comentaron que ya cerca de las 7:00 a.m. ya son más de 60 personas forman una extensa fila. Expresaron su incomodidad al comentar que en este punto COVID-19 se estarían tomando solo entre 15 a 20 pruebas de descarte gratuitas al día.

“Estoy aquí desde las 4:00 a.m. Tengo tos y dolor de garganta por eso estoy aquí y saber si tengo algo. Es más que todo para descartar”, comentó una señora que es la primera en la fila.

Una joven comento que hoy llegó a las cinco de la mañana porque ayer no la atendieron. “Solo atendieron ayer a 20. Hay personas que hacen cola para cinco familiares y no me parece justo porque nosotros nos levantamos temprano para ir a trabajar y no nos quieren atender. Yo me quiero tomar la prueba porque tengo síntomas como dolor de cabeza y me falta la respiración”, comentó.

Un panorama similar se constató en un centro médico, situado en la Av. Arnaldo Márquez (Jesús María). En este lugar se reportó también una extensa cola de personas, en su mayoría jóvenes a la espera de pasar por esta prueba de descarte de COVID-19.

“Estoy aquí desde las 5 de la mañana. Tengo síntomas desde el sábado. Estoy trabajando y como tres o cuatro compañeras más están contagiadas ahí en el trabajo y nos han pedido el descarte porque tenemos contacto con los clientes”, relató la joven.

Otra de las personas que espera en la fila contó que ha venido desde el lunes y aún no puede acceder a la prueba de descarte. “He venido el lunes y nos dijeron que era feriado y no iban a atender. Ayer vine y nada. Hoy, hay más gente y mira dónde estoy en la fila. El tema es que no están haciendo pruebas moleculares, y lo que están haciendo la prueba de antígeno. Me dijeron que vuelva al cuarto día porque si me hacen antes la prueba puedo dar un falso negativo. Yo estoy con síntomas”, señaló.

El ministro Hernando Cevallos, anunció que el sector Salud prevé implementar 750 puntos COVID-19 a escala nacional para la toma de pruebas de descarte y de confirmarse la enfermedad, según el cuadro clínico, “direccionar” al paciente y evitar que los establecimientos de salud se saturen.

Esta disposición forma parte de las acciones de prevención ante una eventual tercera ola de la COVID-19, con el fin de impulsar un diagnóstico oportuno para la población.