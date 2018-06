¡Terrible! La joven terramoza de 25 años que fue ultrajada por el chofer y copiloto de la unidad en la que trabajaba, perteneciente a la empresa de transporte Palomino, contó que los acusados le ofrecieron dinero para comprar su silencio.



Según el testimonio de la víctima consignado por 90 Matinal, Marcelino Palacios y Daniel Pérez aceptaron que abusaron de ella cuando la joven notó que había sido ultrajada. "El señor Palacios fresco me dice 'ya pasó pues huev&$. Ya la cag%&. Qué vamos hacer'. El otro me pedía perdón, que 'no lo voy a volver hacer, te lo juro, me arrodillo ante ti, por dios, perdóname'" , contó la terramoza .



Asimismo, la joven reveló que, con el peor de los cinismos, Marcelino Palacios y Daniel Pérez le ofrecieron dinero para que no los denuncie. "Saca 100 soles el señor Palacios y el Señor Daniel saca 170. Abre su billetera y me dice, esto es lo único que tengo, mira, te voy a dar todo mi dinero ", reveló a 90 Matinal.



El pasado miércoles 6 de junio, la terramoza , Marcelino Palacios y Daniel Pérez embarcaron desde la ciudad de Arequipa rumbo a Lima. En el colmo de la irresponsabilidad, chofer y copiloto bebieron alcohol antes de empezar a conducir el bus repleto de pasajeros.

Según la víctima, ella también había bebido licor pero no tanto como para perder el conocimiento. Una vez en marcha, la joven se empezó a sentir tan descompesada que no pudo ni poner la película para los pasajeros. Se quedó dormida en el asiento del copiloto. Posiblemente, fue drogada.

La terramoza contó que se despertó en la cabina para el personal de la empresa, sin blusa, con el pantalón roto y con un intenso dolor en la zona genital. Cuando reclamó al chofer y al copiloto, le dieron una pastilla para el dolor que en realidad era una píldora del día siguiente.

Una vez en Lima, la joven terramoza fue a la Comisaría de Apolo a poner la denuncia contra Marcelino Palacios y Daniel Pérez . Los efectivos detuvieron a los acusados, aunque la Fiscalía los soltó ya que la violación ocurrió en Nazca, fuera de la jurisdicción de Lima.

Terramoza violada dice que le ofrecieron dinero para callar. Video: 90 Matinal

