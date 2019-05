¿Terremoto? Para IGP el fuerte sismo en Loreto no fue tal, sino un movimiento "de gran intensidad” | FOTO

¿No fue terremoto? Hernando Tavera , presidente del Instituto Geofísico del Perú ( IGP) manifestó a RPP que el fuerte sismo de 7,5 grados que alertó a todos los peruanos y se sintió en otros países como Ecuador, Colombia y Brasil, no sería considerado en sí un terremoto, sino un “un sismo de gran intensidad”. ¿Por qué? ¡A continuación te lo explicamos todito!

El experto y jefe del IGP sostuvo que “las personas asocian el sacudimiento del suelo cuando se produce el colapso de una vivienda y la pérdida de vidas humanas. A eso llamamos terremoto, por la afectación que hace. Cuando el sacudimiento del suelo solo asusta a las personas lo llamamos temblor”, indicó.

Agregó que el desastre causado en la ciudad o en el área urbana no depende de la magnitud del sismo, sino de qué tan cerca está el sismo del área urbana o de la zona en donde están los ciudadanos.

“El terremoto de Pisco produjo destrucción de viviendas, pérdida de vidas humanas. En el 2016, un sismo en el Cañón del Colca produjo caída de viviendas, muerte de personas y tuvo solo magnitud de 5.1., pero sería un terremoto. Hay que entender que el desastre en la ciudad o en el área urbana no depende del tamaño (magnitud) del sismo, sino de qué tan cerca está el sismo del área urbana o de la zona donde está la población”, indicó Tavera.

“ Lo que ocurrió hoy es un sismo de gran magnitud que ha generado altos niveles de sacudimiento del suelo en torno al epicentro y con menor intensidad cuanto más nos alejamos”, agregó.

No habrá tsunami



De otro lado, Hernando Tavera dijo que no habrá tsunami debido a que el sismo se produjo en la selva, en una zona alejada del mar. "Para que haya, el epicentro debe estar en el océano pacífico, a una cierta profundidad y sobrepasar la magnitud de 7. No hay alerta de tsunami ni nada de eso”, puntualizó.