Terremoto en México: Carmen Salinas culpa de sismos a Kim Jong-un y las bombas de Corea del Norte [VIDEO]

En las últimas semanas, tres sismos de gran magnitud han remecido México dejando grandes pérdidas humanas y materiales en varias ciudades y localidades. Y Carmen Salinas, una de las figuras de la farándula azteca más queridas, tiene una teoría muy particular sobre el origen de estos movimientos telúricos.



De acuerdo a la también diputada federal del PRI, el culpable de estos seísmos, en especial del devastador terremoto en México de 7.1 grados que sacudió el país azteca el pasado 19 de setiembre y que hasta hoy ha cobrado la vida de 333 personas, no es otro que Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte.



“Yo creo que la Tierra está enojada por este señor de Corea del Norte (Kim Jong-un) que está aviente y aviente bombas”, declaró Carmen Salinas al programa ‘Suelta la sopa’ de Telemundo. “Que no lo duden ni tantito. Tanta bomba que avienta a lo loco, porque está loquito el tipo; avienta (bombas) al mar y eso es horrible, y eso, tienen que creerlo, llega a afectar”, añadió.



Carmen Salinas y su experiencia en el terremoto en México

En cuanto a su experiencia personal durante el terremoto en México de 7.1 grados, Carmen Salinas relató que el devastador sismo la sorprendió a su salida de la Cámara de Diputados. “Los automóviles que estaban estacionados se estaban golpeando uno contra otro. Fueron seis horas para llegar aquí a su casa”, contó la popular actriz.



Asimismo, Carmen Salinas se mostró conmovida en particular con el derrumbe del colegio Enrique Rébsamen, donde al menos 32 niños y cinco adultos perdieron la vida. Las víctimas quedaron atrapadas bajo los escombros y la recuperación de sus cadáveres fue una de las tareas más difíciles para los socorristas.



“Más de 30 niñitos muertos ahí enterrados, no saben, eso es lo que más tristeza nos ha dado, es lo que más nos ha desesperado”, finalizó Carmen Salinas sobre el caso de la mencionada escuela que colapsó al igual que innumerables estructuras tras el terremoto en México de 7.1 grados.

