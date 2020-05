Pedro Novoa es un destacado escritor e investigador que culminó la adaptación latinoamericana de la única prueba de comprensión lectora (Tipo PISA) para estudiantes universitarios peruanos y latinoamericanos.

El profesor de la Universidad César Vallejo y la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM) acopló el Test Cluni Lat-2019 creada por los catedráticos españoles Andrea Elvira Barrios, Juan de Dios Villanueva (Universidad de Málaga) y David Caldevilla Domínguez (Universidad Complutense de Madrid).

Más de 700 estudiantes de universidades como San Marcos, La Católica, UNI o UNAM han dado este examen con variados resultados.

La prueba de comprensión de lectura consta de 24 preguntas. Está planificada para que los alumnos puedan desarrollarlo en 3 horas, incluso tendrán acceso a los resultados inmediatamente finalizada la prueba.

Novoa cuenta que cuando la versión latinoamericana estaba concluida, comenzó la cuarentena por la pandemia del coronavirus, por lo que se demoró un poco más para crear la versión electrónica compatible con dispositivos móviles.

“En estos tiempos es necesaria la incorporación de herramientas digitales, accesibles y gratuitas. Esta clase de iniciativas ayudan a que cualquier universitario mida el nivel de comprensión lectora a través de 8 textos de diversos tipos. Y si algún docente quisiera acceder a la base de datos de los resultados de sus alumnos puede contactarse con el investigador”, explica el catedrático.

Para el autor de ‘Maestra vida’ y ‘La sinfonía de la destrucción’ esta prueba se debería hacer cada año porque muchas veces, sobre todo, en Perú “lo que lees no lo estás comprendiendo”.

Como escritor Novoa también hace una autocrítica: “La Feria Internacional del Libro (FIL) no es la feria de lectura porque no comprobamos lo que han leído. Hay una suerte de culto a la ignorancia a la medida que compres el libro. No quiero debatir sobre el libro sino sobre el consumidor pasivo y nosotros, los escritores, caemos en ese cortocircuito y, en realidad, hay que comprender y analizar los textos”.

“Como ciudadanos se debe leer y comprender la realidad para luego interpretarla y sacar tus propias conclusiones”, concluye.

Puedes dar el examen en este link: https://forms.gle/6L3r7z1iPvMpRrgw7

VIDEO RECOMENDADO

Francisco Zariquiey, experto en aprendizaje cooperativo. (Trome.pe)