Gracias a su creatividad y empatía, Jesús Pérez Ramos se sigue ganando el corazón de los usuarios de TikTok. Y es que este comunicador entró a esta red social el año pasado solo para ‘probar’.

“Al inicio no veía con buenos ojos a TikTok. No le encontraba el gusto. Un día dije voy a darle una oportunidad y ahí descubrí que es una excelente plataforma digital, te hace llegar a muchísimas personas, de todas las edades. Además, hacer los videos me ayudaba a desenvolverme mejor. Ahora estoy orgulloso de estar en esta red social”, contó este joven de 23 años.

En sus videos podemos ver, principalmente, parodias de escenas cotidianas en el centro de trabajo. Por ejemplo, ‘cuando llegas tarde al trabajo’, ‘cuando tus compañeros te dicen que los acompañes en sus horas extras’ o ‘cuando tu jefe te habla después de haberte gritado en frente de todos’. Plasma las experiencias propias y las que escuchó de los demás. Hasta el momento, cuenta con más de 25 mil seguidores y casi un millón de reacciones positivas (me gusta).

PROGRAMA PROPIO

Actualmente, Jesús trabaja como diseñador gráfico, pero se da tiempo para hacer sus videos en TikTok y grabar su programa ‘Conociendo más de…’ en YouTube e Instagram.

“Es un programa de entretenimiento en el que hablo de series, películas, actores… todo lo referente a la industria del arte. Este proyecto lo empecé durante la pandemia. Ahí soy productor, editor, guionista, conductor… porque no tengo dinero para pagar a otras personas (risas)”, expresó.

Puedes seguir sus ocurrencias en su cuenta de TikTok ( @jesusperezramos7 ) e Instagram.

Bajo el lema: ‘aprendamos juntos y alcancemos nuestros sueños’, Deivis Rivera Silva se ha ganado un lugar en el mundo del TikTok. Este joven huancaíno de 23 años ingresó a la popular red social en mayo de 2021 para compartir sus conocimientos en tecnología y otros temas curioso. No imaginó que sus videos cautivarían al público tanto que ahora cuenta con 1,5 millones de seguidores.

“Al salir de mi trabajo en diciembre de 2020 tuve bastante tiempo libre y ahí pensé en hacer un contenido propio, una marca propia en las redes sociales y como TikTok estaba dando la hora, abrí una cuenta. Publiqué un video y en el primer mes llegué a los 20 mil seguidores, eso me motivó a seguir e informarme más”, contó este ingeniero de sistemas.

Reveló también que en el camino observó que los creadores de contenido crecen rápido en las redes sociales gracias a una fórmula secreta. “Debemos descubrir cuál es la que puede funcionar con nosotros. Por ejemplo, a mí me fue muy bien con ‘las top 3′; por ejemplo, hice videos sobre 3 apps gratis para tu teléfono, 3 reproductores de música offline, 3 trucos de Alexa que debes conocer y 3 apps gratis para tiktokers. Eso jaló mucho la atención de la gente”, precisó Deiv, como es conocido en TikTok.

Él escribe los guiones, graba los videos y los edita. Una recomendación que deja para ‘no morir en el intento’ como creador de contenido es trabajar por bloques. “Un día deben escribir los guiones de toda la semana, otro día los graban y otro día los editan. De esta manera, tendrán material listo para una semana y no estarán abrumados con el tiempo. Yo me he acomodado bien con ese sistema”, agregó.

En TikTok lo encuentras como: @deiv_rivera