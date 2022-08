‘Ma, es que yo no sé hablar… Aló, quiero hablar con un pollo… quiero hablar con la pollería… venden pollo. ¡Maaaaa!’ Seguro esto te recuerda un viral de TikTok. La autora es la peruana Mariana Barboza, conocida como ‘Mary’, que abrió su cuenta en la popular red social hace 5 años, cuando se llamaba Musical.ly.

Sin embargo, empezó a subir videos con más frecuencia a esta plataforma digital con el inicio de la pandemia. “Yo viví en Argentina cuatro años, allá empecé haciendo mis videos, pero mis seguidores pensaban que yo estaba en Perú (risas). Como me gustaban hacer videos sobre la vida escolar necesita un uniforme, fue complicado conseguirlo porque en Argentina los estudiantes no usan uniformes. Me las ingeniaba”, contó esta jovencita de 23 años, que también es animadora de shows infantiles.

También reveló que el video con el cual se hizo conocida es una adaptación de una versión española. “Ahí pedían pizza, yo quise hacerlo más peruano y pensé inmediatamente en el pollo a la brasa. Mi inspiración también vino de mis experiencias personales porque alguna vez me he puesto nerviosa cuando llamaba a algún lugar y decía cualquier cosa (risas)”, expresó Mary, que espera retomar sus estudios de Educación Inicial muy pronto.

Al inicio, a sus padres no les simpatizaba que hiciera videos en TikTok, pero ahora el panorama ha cambiado. “Están orgullosos de mí, a veces también salen en ellos y hasta les dicen a sus amigos: ‘mira este video, ella es mi hija’ ja, ja, ja. Ellos saben que me divierto mucho haciendo tiktoks”, agregó Barboza, que cuenta con casi 485 mil seguidores.

Pueden ver sus ocurrencias en su cuenta de TikTok (@la.marymary).

Conoce al tiktoker que aparenta ser serio, pero en realidad es todo lo contrario

Humberto Huaraz es jefe de Logística de un laboratorio clínico y encontró en las redes sociales una forma de reducir el estrés y entretenerse, pues no siempre hace sus videos solo, a veces tiene la colaboración de algún compañero de trabajo.

Este jefe de Logistica en un laboratorio clínico tiene casi 61 mil seguidores en TikTok.

Todos los días, Humberto Huaraz Escalante llega muy temprano a su trabajo para poder grabar sus videos y subirlos a TikTok. En este espacio encuentra la inspiración para parodiar a su estilo sus experiencias laborales, amorosas y familiares. Tuvo una primera cuenta en esta famosa red social y fue bloqueada sin una razón clara, pero él abrió otra para seguir creando contenido. Hoy tiene casi 61 mil seguidores y 1,9 millones de like (me gusta).

“Estoy en TikTok desde noviembre de 2021, me animé a entrar a este mundo por la facilidad de subir videos. Además, era la red social de moda (risas). Sé que mi contenido no le gustará a todo el mundo y acepto las críticas, incluso muchos de los comentarios me ayudan a mejorar. Aparento ser serio, pero en realidad soy gracioso, jovial, extrovertido y buena onda. No sé por qué tienen ese concepto de mí ja, ja, ja”, contó este jefe de Logística de un laboratorio clínico.

Este joven tiktoker encontró en las redes sociales una forma de reducir el estrés y entretenerse, pues no siempre hace sus videos solo, a veces tiene la colaboración de algún compañero de trabajo.

VIDEO EXITOSO

Uno de sus videos que se convirtió en viral y pasó las dos millones de vistas fue cuando él llegó a su casa con una supuesta canasta navideña que le dieron en su trabajo. Al bajar del taxi hizo el ademán con las manos de que cargaba un pesado bulto cuando en realidad no tenía nada. “Muchas personas se identificaron con esta escena porque en Navidad no recibieron víveres, incluso ni ‘grati’”, agregó Humberto.

Pueden seguir su cuenta de TikTok (@humbertohuaraz).

